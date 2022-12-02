На все времена. Камерун добился исторической победы над Бразилией
Африканцы сотворили ранее невиданное
В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Камеруна выяснила отношения с командой Бразилии. Игра завершилась неожиданной победой африканской сборной со счетом 1:0.
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Победив, команда Камеруна стала первой сборной из Африки в истории, сумевшей обыграть Бразилию на чемпионате мира. До этого дня у африканцев было семь поражений в семи матчах с бразильцами.
Сборная Бразилии, как известно, досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф мундиаля и стала победителем группы G. Камерун с 4 очками занял третью позицию в квартете и покидает турнир.
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