На все времена. Камерун добился исторической победы над Бразилией

В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Камеруна выяснила отношения с командой Бразилии. Игра завершилась неожиданной победой африканской сборной со счетом 1:0.

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Победив, команда Камеруна стала первой сборной из Африки в истории, сумевшей обыграть Бразилию на чемпионате мира. До этого дня у африканцев было семь поражений в семи матчах с бразильцами.

Сборная Бразилии, как известно, досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф мундиаля и стала победителем группы G. Камерун с 4 очками занял третью позицию в квартете и покидает турнир.