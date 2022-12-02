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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 23:37 | Обновлено 02 декабря 2022, 23:53
228
0

На все времена. Камерун добился исторической победы над Бразилией

Африканцы сотворили ранее невиданное

02 декабря 2022, 23:37 | Обновлено 02 декабря 2022, 23:53
228
0
На все времена. Камерун добился исторической победы над Бразилией
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Камеруна выяснила отношения с командой Бразилии. Игра завершилась неожиданной победой африканской сборной со счетом 1:0.

Победив, команда Камеруна стала первой сборной из Африки в истории, сумевшей обыграть Бразилию на чемпионате мира. До этого дня у африканцев было семь поражений в семи матчах с бразильцами.

Сборная Бразилии, как известно, досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф мундиаля и стала победителем группы G. Камерун с 4 очками занял третью позицию в квартете и покидает турнир.

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Источник Opta
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