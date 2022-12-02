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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 23:54 |
294
0

Камерун прервал рекордную беспроигрышную серию Бразилии на ЧМ

Бразильцы не проигрывали в группе с 1998 года

02 декабря 2022, 23:54 |
294
0
Камерун прервал рекордную беспроигрышную серию Бразилии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Бразилии в третьем туре чемпиоаната мира 2022 года проиграла Камеруну со счетом 0:1. Это не помешало «Селесао» занять первое место в группе G.

Однако Камеруну удалось прервать 17-матчевую беспроигрышную серию сборной Бразилии на групповых этапах чемпионатов мира. Она была рекордной в истории мундиалей.

В предыдущий раз Бразилия проигрывала на групповых этапах чемпионатов мира еще в 1998 году сборной Норвегии – 1:2.

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Источник Sport.ua
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