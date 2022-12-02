Чемпионат мира02 декабря 2022, 23:54 |
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Камерун прервал рекордную беспроигрышную серию Бразилии на ЧМ
Бразильцы не проигрывали в группе с 1998 года
02 декабря 2022, 23:54 |
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Сегодня сборная Бразилии в третьем туре чемпиоаната мира 2022 года проиграла Камеруну со счетом 0:1. Это не помешало «Селесао» занять первое место в группе G.
Однако Камеруну удалось прервать 17-матчевую беспроигрышную серию сборной Бразилии на групповых этапах чемпионатов мира. Она была рекордной в истории мундиалей.
В предыдущий раз Бразилия проигрывала на групповых этапах чемпионатов мира еще в 1998 году сборной Норвегии – 1:2.
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