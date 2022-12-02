Дани Алвес установил рекорд сборной Бразилии на чемпионатах мира

Сегодня, 2 декабря сборная Бразилии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Камеруном. В основе команды Тите на матч вышел защитник-ветеран Дани Алвес.

Это позволило Алвесу стать самым возрастным игроком в истории выступлений сборной Бразилии на чемпионатах мира. Алвесу 39 лет 6 месяцев и 27 дней.

Дани Алвес дебютировал за сборную Бразилии 10 октября 2006 года. Суммарно провел 124 матча, в которых забил 8 голов и сделал 21 ассист.