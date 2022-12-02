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  4. Дани Алвес установил рекорд сборной Бразилии на чемпионатах мира
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 22:16 |
862
0

Дани Алвес установил рекорд сборной Бразилии на чемпионатах мира

Защитник стал самым возрастным игроком «Селесао» в истории

02 декабря 2022, 22:16 |
862
0
Дани Алвес установил рекорд сборной Бразилии на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Сегодня, 2 декабря сборная Бразилии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Камеруном. В основе команды Тите на матч вышел защитник-ветеран Дани Алвес.

Это позволило Алвесу стать самым возрастным игроком в истории выступлений сборной Бразилии на чемпионатах мира. Алвесу 39 лет 6 месяцев и 27 дней.

Дани Алвес дебютировал за сборную Бразилии 10 октября 2006 года. Суммарно провел 124 матча, в которых забил 8 голов и сделал 21 ассист.

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