Чемпионат мира02 декабря 2022, 22:16 |
862
0
Дани Алвес установил рекорд сборной Бразилии на чемпионатах мира
Защитник стал самым возрастным игроком «Селесао» в истории
02 декабря 2022, 22:16 |
862
0
Сегодня, 2 декабря сборная Бразилии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Камеруном. В основе команды Тите на матч вышел защитник-ветеран Дани Алвес.
Это позволило Алвесу стать самым возрастным игроком в истории выступлений сборной Бразилии на чемпионатах мира. Алвесу 39 лет 6 месяцев и 27 дней.
Дани Алвес дебютировал за сборную Бразилии 10 октября 2006 года. Суммарно провел 124 матча, в которых забил 8 голов и сделал 21 ассист.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 декабря 2022, 22:57 18
Немцы на втором подряд мундиале не могут выйти из группы
Бокс | 02 декабря 2022, 15:25 9
Британец не очень хочет драться с украинским чемпионом
Футбол | 01.12.2022, 23:15
Футбол | 02.12.2022, 20:48
Футбол | 02.12.2022, 12:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.12.2022, 00:05 12
01.12.2022, 22:11
30.11.2022, 17:52 19
01.12.2022, 21:52 26
30.11.2022, 22:59 43
30.11.2022, 23:59
01.12.2022, 10:30 5
30.11.2022, 17:23 1