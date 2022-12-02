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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 19:45 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:08
1102
0

Камерун – Бразилия. Без Ришарлисона. Известны стартовые составы команд

Поединок начнется в 21:00 по Киеву

02 декабря 2022, 19:45 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:08
1102
0
Камерун – Бразилия. Без Ришарлисона. Известны стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится поединок третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Камеруна. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы команд:

Камерун: Эпасси, Ву, Эбоссе, Толо, Фай, Нгамеле, Кунде, Ангисса, Абубакар, Мбеумо, Шупо-Мотинг

Бразилия: Эдерсон, Милитао, Алвес, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус

Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.

LIVE-трансляція матчу Камерун - Бразилія Parimatch Ukraine!

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Источник Sport.ua
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