Камерун – Бразилия. Без Ришарлисона. Известны стартовые составы команд

В субботу, 2 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится поединок третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Камеруна. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Стартовые составы команд:

Камерун: Эпасси, Ву, Эбоссе, Толо, Фай, Нгамеле, Кунде, Ангисса, Абубакар, Мбеумо, Шупо-Мотинг

Бразилия: Эдерсон, Милитао, Алвес, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус

Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.

LIVE-трансляція матчу Камерун - Бразилія Parimatch Ukraine!



