Камерун – Бразилия. Без Ришарлисона. Известны стартовые составы команд
Поединок начнется в 21:00 по Киеву
В субботу, 2 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится поединок третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Камеруна. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
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Стартовые составы команд:
Камерун: Эпасси, Ву, Эбоссе, Толо, Фай, Нгамеле, Кунде, Ангисса, Абубакар, Мбеумо, Шупо-Мотинг
Бразилия: Эдерсон, Милитао, Алвес, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус
Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.
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