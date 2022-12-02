Чемпионат мира02 декабря 2022, 21:53 |
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ВИДЕО. Быстрый камбэк. Сербы вышли вперед в матче со Швейцарией
Голы на счету Митровича и Влаховича
02 декабря 2022, 21:53 |
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Сборная Сербии быстро смогла совершить камбэк в матче третьего тура ЧМ-2022 против Швейцарии.
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На 26-й минуте счет сравнял форвард сборной Сербии Александар Митрович – 1:1:
А на 35-й минуте сербов вывел вперед другой звездный форвард команды, Душан Влахович – 2:1:
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