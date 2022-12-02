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  4. Диего АЛОНСО: «Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту»
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 21:26 |
1535
1

Диего АЛОНСО: «Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту»

Тренер сборной Уругвая – о вылете с ЧМ-2022

02 декабря 2022, 21:26 |
1535
1
Диего АЛОНСО: «Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Алонсо

Сегодня сборная Уругвая в третьем туре ЧМ-2022 обыграла Гану 2:0, но вылетела из турнира. Главный тренер команды Диего Алонсо поделился впечатлениями от матча:

«Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Футбол, настроение, игра, голы, созданные моменты, но это футбол. Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту.

Мы сделали максимум из того, что могли дать. ФИФА сообщила о неверно назначенном пенальти, с которого Португалия забила гол. Этому есть доказательства. Но сейчас нет необходимости оправдываться».

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Диего Алонсо сборная Уругвая по футболу ЧМ-2022 по футболу Гана - Уругвай
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Источник Goal.com
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