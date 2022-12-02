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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 21:22 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:36
888
0

Печальный мундиаль. Сборные из Южной Америки в Катаре провалились

В плей-офф ЧМ-2022 сыграют две южноамериканские команды

02 декабря 2022, 21:22 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:36
888
0
Печальный мундиаль. Сборные из Южной Америки в Катаре провалились
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам групповой стадии мундиаля 2022, проходящего в Катаре, участниками 1/8 финала из числа южноамериканских сборных стали команды Аргентины и Бразилии.

Еще двум сборных – Эквадора и Уругвая – пробиться сквозь сито квартетов не удалось. Они заняли третьи места в группах и досрочно возвращаются домой.

Таким образом, в плей-офф мундиаля впервые с 2002 года будет только две команды из Южной Америки.

Заметим, что в 2018 году в плей-офф ЧМ сыграли четыре сборных из Южной Америки, в 2014 и в 2010 годах – по пять, а в 2006 году – три.

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Источник Opta
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