Печальный мундиаль. Сборные из Южной Америки в Катаре провалились
В плей-офф ЧМ-2022 сыграют две южноамериканские команды
По итогам групповой стадии мундиаля 2022, проходящего в Катаре, участниками 1/8 финала из числа южноамериканских сборных стали команды Аргентины и Бразилии.
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Еще двум сборных – Эквадора и Уругвая – пробиться сквозь сито квартетов не удалось. Они заняли третьи места в группах и досрочно возвращаются домой.
Таким образом, в плей-офф мундиаля впервые с 2002 года будет только две команды из Южной Америки.
Заметим, что в 2018 году в плей-офф ЧМ сыграли четыре сборных из Южной Америки, в 2014 и в 2010 годах – по пять, а в 2006 году – три.
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