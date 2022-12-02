Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луи ВАН ГАЛ: «Мы никогда не выиграем ЧМ, если верить нидерландской прессе»
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 20:57 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:14
108
0

Луи ВАН ГАЛ: «Мы никогда не выиграем ЧМ, если верить нидерландской прессе»

Нидерландский специалист раскритиковал журналистов

02 декабря 2022, 20:57 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:14
108
0
Луи ВАН ГАЛ: «Мы никогда не выиграем ЧМ, если верить нидерландской прессе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказал мнение о негативном отношении нидерландской прессы к своей национальной команде.

«Мы хотим выиграть чемпионат мира. У нас впереди еще четыре игры. Но пока мы еще не чемпионы мира.

Впрочем, если я буду верить нидерландской прессе, мы никогда не выиграем чемпионат мира», – заявил ван Гал.

Сборная Нидерландов в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с командой США. Игра состоится в субботу, 3 декабря.

LIVE-трансляція матчів ЧС на Parimatch Ukraine!

По теме:
Камерун – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сербия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фернанду САНТУШ: «Корейский игрок оскорблял Роналду»
Луи ван Гал ЧМ-2022 по футболу сборная Нидерландов по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник De Telegraaf
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Не знаю, кто такой Усик. По-моему, какой-то лошара»
Бокс | 02 декабря 2022, 15:25 9
Тайсон ФЬЮРИ: «Не знаю, кто такой Усик. По-моему, какой-то лошара»
Тайсон ФЬЮРИ: «Не знаю, кто такой Усик. По-моему, какой-то лошара»

Британец не очень хочет драться с украинским чемпионом

Крах Бундестима. Германия обыграла Коста-Рику, но в плей-офф не вышла
Футбол | 01 декабря 2022, 22:57 18
Крах Бундестима. Германия обыграла Коста-Рику, но в плей-офф не вышла
Крах Бундестима. Германия обыграла Коста-Рику, но в плей-офф не вышла

Немцы на втором подряд мундиале не могут выйти из группы

Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01.12.2022, 23:44
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги
Футбол | 02.12.2022, 20:15
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 02.12.2022, 08:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
30.11.2022, 17:23 1
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
30.11.2022, 23:59
Футбол
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
01.12.2022, 18:56 35
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
02.12.2022, 12:00 1
Футбол
Сотрудники СБУ провели обыск у руководителя пророссийской партии
Сотрудники СБУ провели обыск у руководителя пророссийской партии
01.12.2022, 07:20 1
Война
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
01.12.2022, 00:05 12
Футбол
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
01.12.2022, 22:11
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
01.12.2022, 15:00 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности