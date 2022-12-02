Луи ВАН ГАЛ: «Мы никогда не выиграем ЧМ, если верить нидерландской прессе»
Нидерландский специалист раскритиковал журналистов
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказал мнение о негативном отношении нидерландской прессы к своей национальной команде.
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«Мы хотим выиграть чемпионат мира. У нас впереди еще четыре игры. Но пока мы еще не чемпионы мира.
Впрочем, если я буду верить нидерландской прессе, мы никогда не выиграем чемпионат мира», – заявил ван Гал.
Сборная Нидерландов в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с командой США. Игра состоится в субботу, 3 декабря.
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