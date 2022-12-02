«С ежемесячным визитом». ПЕЛЕ – о своей госпитализации

Легендарный бразильский форвард Пеле у себя в соцсетях успокоил общественность после своей недавней госпитализации:

«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные месседжи. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение».

В последнее время Пеле боролся с раком толстой кишки, и перенес операцию по удалению опухоли. Также недавно он прошел курс химиотерапии, но желанных результатов он не принес.