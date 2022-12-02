Украина. Первая лига02 декабря 2022, 20:15 |
1994
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ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги
Экс-форвард сборной Украины возглавил ЛНЗ
02 декабря 2022, 20:15 |
1994
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Экс-форвард сборной Украины Александр Ковпак официально назначен главным тренером черкасского клуба ЛНЗ.
Ковпак работал с командой с начала сезона в качестве и.о. и к зимнему перерыву привел ее на первом месте группы «Б». Весной уже полноценный наставник ЛНЗ будет бороться с ним за выход в Премьер-лигу.
Ковпак поиграл за многие украинские команды, был лучшим бомбардиром УПЛ 2008/09 и имеет в активе 3 матча за сборную Украины (2013).
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