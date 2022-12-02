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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги
Украина. Первая лига
02 декабря 2022, 20:15 |
1994
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги

Экс-форвард сборной Украины возглавил ЛНЗ

02 декабря 2022, 20:15 |
1994
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги
ЛНЗ. Александр Ковпак

Экс-форвард сборной Украины Александр Ковпак официально назначен главным тренером черкасского клуба ЛНЗ.

Ковпак работал с командой с начала сезона в качестве и.о. и к зимнему перерыву привел ее на первом месте группы «Б». Весной уже полноценный наставник ЛНЗ будет бороться с ним за выход в Премьер-лигу.

Ковпак поиграл за многие украинские команды, был лучшим бомбардиром УПЛ 2008/09 и имеет в активе 3 матча за сборную Украины (2013).

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Александр Ковпак ЛНЗ Черкассы Первая лига Украины главный тренер
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Источник ФК ЛНЗ
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Умник
Удачи земляк.
Сміла рулить
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