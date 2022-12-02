ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги

Экс-форвард сборной Украины Александр Ковпак официально назначен главным тренером черкасского клуба ЛНЗ.

Ковпак работал с командой с начала сезона в качестве и.о. и к зимнему перерыву привел ее на первом месте группы «Б». Весной уже полноценный наставник ЛНЗ будет бороться с ним за выход в Премьер-лигу.

Ковпак поиграл за многие украинские команды, был лучшим бомбардиром УПЛ 2008/09 и имеет в активе 3 матча за сборную Украины (2013).