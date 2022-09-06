ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак возглавил команду Первой лиги

Клуб Первой лиги ЛНЗ Черкассы официально сообщил, что Александр Ковпак назначен исполняющим обязанности главного тренера.

39-летний специалист ранее был помощником главного тренера Юрия Бакалова, который 5 сентября покинул клуб.

Ковпак поиграл за многие украинские команды, был лучшим бомбардиром УПЛ 2008/09 и имеет в активе 3 матча за сборную Украины (2013).