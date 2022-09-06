Украина. Первая лига06 сентября 2022, 20:34 | Обновлено 06 сентября 2022, 20:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак возглавил команду Первой лиги
Клуб ЛНЗ Черкассы получил исполняющего обязанности наставника
06 сентября 2022, 20:34 | Обновлено 06 сентября 2022, 20:42
347
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Клуб Первой лиги ЛНЗ Черкассы официально сообщил, что Александр Ковпак назначен исполняющим обязанности главного тренера.
39-летний специалист ранее был помощником главного тренера Юрия Бакалова, который 5 сентября покинул клуб.
Ковпак поиграл за многие украинские команды, был лучшим бомбардиром УПЛ 2008/09 и имеет в активе 3 матча за сборную Украины (2013).
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