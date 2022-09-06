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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак возглавил команду Первой лиги
Украина. Первая лига
06 сентября 2022, 20:34 | Обновлено 06 сентября 2022, 20:42
347
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак возглавил команду Первой лиги

Клуб ЛНЗ Черкассы получил исполняющего обязанности наставника

06 сентября 2022, 20:34 | Обновлено 06 сентября 2022, 20:42
347
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак возглавил команду Первой лиги
ЛНЗ Черкассы. Александр Ковпак

Клуб Первой лиги ЛНЗ Черкассы официально сообщил, что Александр Ковпак назначен исполняющим обязанности главного тренера.

39-летний специалист ранее был помощником главного тренера Юрия Бакалова, который 5 сентября покинул клуб.

Ковпак поиграл за многие украинские команды, был лучшим бомбардиром УПЛ 2008/09 и имеет в активе 3 матча за сборную Украины (2013).

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Источник: экс-игрок сборной Украины возглавил команду Первой лиги
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Александр Ковпак ЛНЗ Черкассы Юрий Бакалов назначение тренера
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Источник ФК ЛНЗ
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