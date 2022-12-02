Паулу Бенту с Южной Кореей добился удивительного достижения
Подобное не встречалось на ЧМ с 2010 года
В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 в Катаре сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Португалии – 2:1.
Наставник сборной Южной Кореи Паулу Бенту стал первым тренером с 2010 года, который сумел на мундиале выиграть у команды родной страны. На ЧМ-2010 таким достижением отметился Милован Райевац, под руководством которого сборная Ганы добилась победы над Сербией (1:0).
Сборная Южной Кореи, как известно, обыграв Португалию, заняла второе место в таблице группы Н и пробилась в плей-офф ЧМ-2022. Там ее ждет встреча со сборной, которая займет второе место в квартете G. В нем в 21:00 по Киеву начнутся матчи, в которых встретятся Бразилия и Камерун, а также Сербия и Швейцария.
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