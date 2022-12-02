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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 19:54 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:13
747
1

Паулу Бенту с Южной Кореей добился удивительного достижения

Подобное не встречалось на ЧМ с 2010 года

02 декабря 2022, 19:54 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:13
747
1
Паулу Бенту с Южной Кореей добился удивительного достижения
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Бенту (в центре)

В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 в Катаре сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Португалии – 2:1.

Наставник сборной Южной Кореи Паулу Бенту стал первым тренером с 2010 года, который сумел на мундиале выиграть у команды родной страны. На ЧМ-2010 таким достижением отметился Милован Райевац, под руководством которого сборная Ганы добилась победы над Сербией (1:0).

Сборная Южной Кореи, как известно, обыграв Португалию, заняла второе место в таблице группы Н и пробилась в плей-офф ЧМ-2022. Там ее ждет встреча со сборной, которая займет второе место в квартете G. В нем в 21:00 по Киеву начнутся матчи, в которых встретятся Бразилия и Камерун, а также Сербия и Швейцария.

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Источник Sport.ua
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Serhiy Vyhryst
Нічого дивовижного не бачу, звичайне співпадіння. Ще й Португалія грала в "півноги".
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