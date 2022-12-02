Англия02 декабря 2022, 20:04 | Обновлено 02 декабря 2022, 20:05
1923
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Роналду получил предложение от Челси
Португалец может остаться в АПЛ
02 декабря 2022, 20:04 | Обновлено 02 декабря 2022, 20:05
1923
0
У Криштиану Роналду появился вариант остаться в АПЛ. По информации английских СМИ, «Челси» предложил контракт 37-летнему португальском форварду.
Сам Роналду очень положительно воспринял предложение от «Челси». Португальца не пугает возможная негативная реакция на такой переход со стороны фанатов «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось о том, что на руках у Роналду есть два щедрых предложения от клубов из Саудовской Аравии.
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