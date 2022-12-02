Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду получил предложение от Челси
Англия
02 декабря 2022, 20:04 | Обновлено 02 декабря 2022, 20:05
1923
0

Роналду получил предложение от Челси

Португалец может остаться в АПЛ

02 декабря 2022, 20:04 | Обновлено 02 декабря 2022, 20:05
1923
0
Роналду получил предложение от Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

У Криштиану Роналду появился вариант остаться в АПЛ. По информации английских СМИ, «Челси» предложил контракт 37-летнему португальском форварду.

Сам Роналду очень положительно воспринял предложение от «Челси». Португальца не пугает возможная негативная реакция на такой переход со стороны фанатов «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что на руках у Роналду есть два щедрых предложения от клубов из Саудовской Аравии.

По теме:
Фернанду САНТУШ: «Корейский игрок оскорблял Роналду»
Криштиану РОНАЛДУ: «Первые две цели достигнуты»
Еще один саудовский клуб готов сделать сумасшедшее предложение Роналду
Криштиану Роналду Челси Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Express
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги
Футбол | 02 декабря 2022, 20:15 1
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Ковпак стал главным тренером лидера Первой лиги

Экс-форвард сборной Украины возглавил ЛНЗ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 02 декабря 2022, 08:00 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

За Месси. ФИФА поддержала решение рефери назначить пенальти в ворота Польши
Футбол | 02.12.2022, 17:50
За Месси. ФИФА поддержала решение рефери назначить пенальти в ворота Польши
За Месси. ФИФА поддержала решение рефери назначить пенальти в ворота Польши
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
Футбол | 01.12.2022, 23:15
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии
Футбол | 01.12.2022, 23:00
По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии
По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
30.11.2022, 17:52 19
Бокс
Сотрудники СБУ провели обыск у руководителя пророссийской партии
Сотрудники СБУ провели обыск у руководителя пророссийской партии
01.12.2022, 07:20 1
Война
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
01.12.2022, 00:05 12
Футбол
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
02.12.2022, 03:43 16
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
02.12.2022, 12:00 1
Футбол
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
02.12.2022, 06:37 5
Бокс
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
01.12.2022, 15:51 13
Биатлон
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
01.12.2022, 18:56 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности