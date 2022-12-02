Роналду получил предложение от Челси

У Криштиану Роналду появился вариант остаться в АПЛ. По информации английских СМИ, «Челси» предложил контракт 37-летнему португальском форварду.

Сам Роналду очень положительно воспринял предложение от «Челси». Португальца не пугает возможная негативная реакция на такой переход со стороны фанатов «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что на руках у Роналду есть два щедрых предложения от клубов из Саудовской Аравии.