Чемпионат мира02 декабря 2022, 19:44 |
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Азар задумался над завершением карьеры в сборной
Вероятно, уйти на мажорной ноте не получится
02 декабря 2022, 19:44 |
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Капитан сборной Бельгии Эден Азар всерьез задумался над завершением карьеры в национальной команде. Об этом сообщают испанские СМИ.
На данный момент решение еще принято, но 31-летний футболист всерьез рассматривает вариант ухода из сборной. Вчера Бельгия вылетела из чемпионата мира-2022.
Азар дебютировал за сборную Бельгии в 2008 году в 17-летнем возрасте. Суммарно провел за команду 126 матчей и забил 33 гола.
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