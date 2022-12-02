Азар задумался над завершением карьеры в сборной

Капитан сборной Бельгии Эден Азар всерьез задумался над завершением карьеры в национальной команде. Об этом сообщают испанские СМИ.

На данный момент решение еще принято, но 31-летний футболист всерьез рассматривает вариант ухода из сборной. Вчера Бельгия вылетела из чемпионата мира-2022.

Азар дебютировал за сборную Бельгии в 2008 году в 17-летнем возрасте. Суммарно провел за команду 126 матчей и забил 33 гола.