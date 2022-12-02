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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 19:44 |
378
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Азар задумался над завершением карьеры в сборной

Вероятно, уйти на мажорной ноте не получится

02 декабря 2022, 19:44 |
378
0
Азар задумался над завершением карьеры в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Капитан сборной Бельгии Эден Азар всерьез задумался над завершением карьеры в национальной команде. Об этом сообщают испанские СМИ.

На данный момент решение еще принято, но 31-летний футболист всерьез рассматривает вариант ухода из сборной. Вчера Бельгия вылетела из чемпионата мира-2022.

Азар дебютировал за сборную Бельгии в 2008 году в 17-летнем возрасте. Суммарно провел за команду 126 матчей и забил 33 гола.

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Эден Азар сборная Бельгии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Marca
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