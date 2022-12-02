Юная украинская теннисистка неплохо выступила на турнире в Португалии
15-летняя Елизавета Котляр сыграла в четвертьфинале 15-тысячника в Лосаде
15-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр неплохо выступила на 15-тысячнике в Лосаде (Португалия).
Украинка дошла до четвертьфинала турнира, где уступила бельгийской теннисистке Кларе Власселар (WTA 605). Отметим, что для Елизаветы этот четвертьфинал стал вторым в 2022 году.
ITF W15 Лосада. Хард в помещении. 1/4 финала
Клара Власселар (Бельгия) – Елизавета Котляр (Украина) – 6:1, 6:3
Отметим, что в 1/16 финала турнира Котляр в двух сетах обыграла Ивету Дапкуте (Литва, WTA 792), а в 1/8 финала разобралась с Селией Сервино Руис (Испания, WTA 697).
К слову, а августе 2022 года Елизавета сыграла в 1/2 финала турнира в Польше.
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