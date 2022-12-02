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  4. Юная украинская теннисистка неплохо выступила на турнире в Португалии
ITF
02 декабря 2022, 18:50 |
425
0

Юная украинская теннисистка неплохо выступила на турнире в Португалии

15-летняя Елизавета Котляр сыграла в четвертьфинале 15-тысячника в Лосаде

02 декабря 2022, 18:50 |
425
0
Юная украинская теннисистка неплохо выступила на турнире в Португалии
ФТУ. Елизавета Котляр

15-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр неплохо выступила на 15-тысячнике в Лосаде (Португалия).

Украинка дошла до четвертьфинала турнира, где уступила бельгийской теннисистке Кларе Власселар (WTA 605). Отметим, что для Елизаветы этот четвертьфинал стал вторым в 2022 году.

ITF W15 Лосада. Хард в помещении. 1/4 финала

Клара Власселар (Бельгия) – Елизавета Котляр (Украина) – 6:1, 6:3

Отметим, что в 1/16 финала турнира Котляр в двух сетах обыграла Ивету Дапкуте (Литва, WTA 792), а в 1/8 финала разобралась с Селией Сервино Руис (Испания, WTA 697).

К слову, а августе 2022 года Елизавета сыграла в 1/2 финала турнира в Польше.

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ITF Лосада Елизавета Котляр
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Источник Sport.ua
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