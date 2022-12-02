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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 17:22 |
574
0

ФИФА оштрафовала Сенегал за нарушение регламента ЧМ-2022

Дело в том, что никто кроме тренера не явился на пресс-конференцию перед матчем

02 декабря 2022, 17:22 |
574
0
ФИФА оштрафовала Сенегал за нарушение регламента ЧМ-2022
Twitter

ФИФА оштрафовала Сенегал за нарушение регламента ЧМ-2022 из-за того, что менеджеры сборной Сенегала не смогли уследить, чтобы все необходимые процедуры перед матчем были соблюдены.

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил на Федерацию футбола Сенегала штраф в 10 тысяч швейцарских франков за нарушение норм регламента, касающихся СМИ и маркетинга.

Если расшифровать юридические предписания, Сенегал получил наказание за то, что перед матчем 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Эквадором на традиционную пресс-конференцию пришел только главный тренер. Ни одного из футболистов, как того требует регламент, не было. Алиу Сиссе объяснил это тем, что он не хотел бы, чтобы кто-то из его подопечных до матча провел в пути три лишних часа.

Отметим, что по итогам группового этапа сборная Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф ЧМ-2022. В 1/8 финала сенегальцы сыграют против сборной Англии.

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Источник Sport.ua
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