ВИДЕО. Австралийцы подобрали записку тренера Дании и перестроили тактику

Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре, обыграв в последней встрече команду Дании.

На 70-й минуте при счете 0:1 главный тренер европейцев Каспер Хьюлманд провел двойную замену и через новых игроков передал лидеру сборной Кристиану Эриксену записку с тактическими коррективами.

По всей видимости, Эриксен после прочтения выбросил уже ненужную для себя бумажку на газон. Но через несколько минут австралийский форвард Митчелл Дьюк поднял записку с газона и передал ее главному тренеру. К разбору подключились ассистент и аналитик, после чего австралийцы поменяли полузащитника на защитника и перестроились в оборонительную схему 5-4-1. К слову, в конце встречи сборная Дании практически не имела хороших шансов, чтобы сравнять счет. Возможно, свою роль в этом сыграла и эта записка.