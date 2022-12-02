ВИДЕО. Австралийцы подобрали записку тренера Дании и перестроили тактику
Иногда на поле нужно проявить смекалку
Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре, обыграв в последней встрече команду Дании.
На 70-й минуте при счете 0:1 главный тренер европейцев Каспер Хьюлманд провел двойную замену и через новых игроков передал лидеру сборной Кристиану Эриксену записку с тактическими коррективами.
По всей видимости, Эриксен после прочтения выбросил уже ненужную для себя бумажку на газон. Но через несколько минут австралийский форвард Митчелл Дьюк поднял записку с газона и передал ее главному тренеру. К разбору подключились ассистент и аналитик, после чего австралийцы поменяли полузащитника на защитника и перестроились в оборонительную схему 5-4-1. К слову, в конце встречи сборная Дании практически не имела хороших шансов, чтобы сравнять счет. Возможно, свою роль в этом сыграла и эта записка.
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