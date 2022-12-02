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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 17:04 |
2001
4

ВИДЕО. Австралийцы подобрали записку тренера Дании и перестроили тактику

Иногда на поле нужно проявить смекалку

02 декабря 2022, 17:04 |
2001
4
ВИДЕО. Австралийцы подобрали записку тренера Дании и перестроили тактику
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре, обыграв в последней встрече команду Дании.

На 70-й минуте при счете 0:1 главный тренер европейцев Каспер Хьюлманд провел двойную замену и через новых игроков передал лидеру сборной Кристиану Эриксену записку с тактическими коррективами.

По всей видимости, Эриксен после прочтения выбросил уже ненужную для себя бумажку на газон. Но через несколько минут австралийский форвард Митчелл Дьюк поднял записку с газона и передал ее главному тренеру. К разбору подключились ассистент и аналитик, после чего австралийцы поменяли полузащитника на защитника и перестроились в оборонительную схему 5-4-1. К слову, в конце встречи сборная Дании практически не имела хороших шансов, чтобы сравнять счет. Возможно, свою роль в этом сыграла и эта записка.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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porylych
схоже, починається новий крок у розвитку - тепер у збірних створюватимуть службу безпеки, щоб відстежувала такі моменти
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+2
Nordenus
Ну так красавцы! Смекалка есть. Что ты им предьявишь? Не читайте чужие записки?))
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+1
Alex Wolf
Молодцы австралийцы,быстро сориентировались и выиграли,нечего сорить на поле и любая мелочь имеет значение.
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+1
Gargantua
да бред, австралийцы читают датский язык )
тактическая расстановка на поле не столь сложна, чтобы ее не увидеть наблюдая игру и нуждаться в чужих записках
Ответить
0
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