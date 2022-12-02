Германия добыла третью волевую победу с камбеком на мундиалях

Сборная Германии, поведя в счете в матче с Коста-Рикой, пропустила затем два мяча, но в итоге сумела-таки отпраздновать викторию.

Это 9-й подобный случай в истории финальных турниров чемпионатов мира. Причем немцам такой трюк удавался чаще, чем кому-либо – трижды. Германия, уступая 1:2, на ЧМ-1934 выиграла в 1/8-й финала у Бельгии – 5:2, а на ЧМ-2010 в матче за 3-е место у Уругвая – 3:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все волевые победы с камбеком соперников по ходу матча