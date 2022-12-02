Германия добыла третью волевую победу с камбеком на мундиалях
Бундестим поиграла с Коста-Рикой в «кошки-мышки»
Сборная Германии, поведя в счете в матче с Коста-Рикой, пропустила затем два мяча, но в итоге сумела-таки отпраздновать викторию.
Это 9-й подобный случай в истории финальных турниров чемпионатов мира. Причем немцам такой трюк удавался чаще, чем кому-либо – трижды. Германия, уступая 1:2, на ЧМ-1934 выиграла в 1/8-й финала у Бельгии – 5:2, а на ЧМ-2010 в матче за 3-е место у Уругвая – 3:2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все волевые победы с камбеком соперников по ходу матча
|
ЧМ
|
Стадия
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
Счет
|
|
|
|
|
по ходу
|
матча
|
1930
|
Финал
|
Уругвай
|
Аргентина
|
1:0, 1:2
|
4:2
|
1934
|
1/8
|
Германия
|
Бельгия
|
1:0, 1:2
|
5:2
|
1958
|
ГТ
|
Франция
|
Парагвай
|
2:1, 2:3
|
7:3
|
1970
|
1/2
|
Италия
|
ФРГ
|
1:0, 1:2
|
4:3
|
1990
|
1/4
|
Англия
|
Камерун
|
1:0, 1:2
|
3:2
|
2010
|
За 3-е
|
Германия
|
Уругвай
|
1:0, 1:2
|
3:2
|
2014
|
ГТ
|
Нидерланды
|
Австралия
|
1:0, 1:2
|
3:2
|
2018
|
1/8
|
Франция
|
Аргентина
|
1:0, 1:2
|
4:3
|
2022
|
ГТ
|
Германия
|
Коста-Рика
|
1:0, 1:2
|
4:2
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