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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 13:40 | Обновлено 02 декабря 2022, 13:51
528
2

Германия добыла третью волевую победу с камбеком на мундиалях

Бундестим поиграла с Коста-Рикой в «кошки-мышки»

02 декабря 2022, 13:40 | Обновлено 02 декабря 2022, 13:51
528
2
Германия добыла третью волевую победу с камбеком на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии, поведя в счете в матче с Коста-Рикой, пропустила затем два мяча, но в итоге сумела-таки отпраздновать викторию.

Это 9-й подобный случай в истории финальных турниров чемпионатов мира. Причем немцам такой трюк удавался чаще, чем кому-либо – трижды. Германия, уступая 1:2, на ЧМ-1934 выиграла в 1/8-й финала у Бельгии – 5:2, а на ЧМ-2010 в матче за 3-е место у Уругвая – 3:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все волевые победы с камбеком соперников по ходу матча

ЧМ

Стадия

Сборная

Соперник

Счет

Счет

по ходу

матча

1930

Финал

Уругвай

Аргентина

1:0, 1:2

4:2

1934

1/8

Германия

Бельгия

1:0, 1:2

5:2

1958

ГТ

Франция

Парагвай

2:1, 2:3

7:3

1970

1/2

Италия

ФРГ

1:0, 1:2

4:3

1990

1/4

Англия

Камерун

1:0, 1:2

3:2

2010

За 3-е

Германия

Уругвай

1:0, 1:2

3:2

2014

ГТ

Нидерланды

Австралия

1:0, 1:2

3:2

2018

1/8

Франция

Аргентина

1:0, 1:2

4:3

2022

ГТ

Германия

Коста-Рика

1:0, 1:2

4:2
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Источник Sport.ua
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Кирилл Бондаренко
Как можно было упустить,главную волевую победу🤔
ЧМ 1954 финал ФРГ 3:2 Венгрия
Где немцы проигрывая  0:2 вырвали победу.
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