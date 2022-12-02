Кай Хаверц повторил достижение Андре Шюррле

23-летний форвард сборной Германии Кай Хаверц стал автором 9-го дубля джокеров в финальных турнирах чемпионатов мира. Это уже второй дуплет немецких «резервистов» на мундиалях. Восемь лет назад в полуфинале два автографа в воротах сборной Бразилии поставил вышедший на замену Андре Шюррле. Дважды забивали по два мяча также джокеры испанцев и камерунцев (в лице Роже Милла).

Рекорд же результативности в одном матче среди «дублеров» принадлежит венгру Ласло Кишшу, который в 1982 году в матче группового турнира с Сальвадором, завершившегося суперкрупной победой его команды – 10:1, забил три гола. Причем всего за семь минут, сотворив самый скоростной хет-трик чемпионатов мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли игроков, вышедших на замену в финальных турнирах чемпионатов мира