Кай Хаверц повторил достижение Андре Шюррле
Немецкий форвард стал автором 9-го дубля джокеров на мундиалях
23-летний форвард сборной Германии Кай Хаверц стал автором 9-го дубля джокеров в финальных турнирах чемпионатов мира. Это уже второй дуплет немецких «резервистов» на мундиалях. Восемь лет назад в полуфинале два автографа в воротах сборной Бразилии поставил вышедший на замену Андре Шюррле. Дважды забивали по два мяча также джокеры испанцев и камерунцев (в лице Роже Милла).
Рекорд же результативности в одном матче среди «дублеров» принадлежит венгру Ласло Кишшу, который в 1982 году в матче группового турнира с Сальвадором, завершившегося суперкрупной победой его команды – 10:1, забил три гола. Причем всего за семь минут, сотворив самый скоростной хет-трик чемпионатов мира.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все дубли игроков, вышедших на замену в финальных турнирах чемпионатов мира
|
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минуты
|
Счет
|
1.
|
14.06.1990
|
ГТ
|
Роже МИЛЛА
|
Камерун
|
Румыния
|
76', 86'
|
2:1
|
2.
|
23.06.1990
|
1/8
|
Роже МИЛЛА
|
Камерун
|
Колумбия
|
106', 108'
|
2:1
|
3.
|
24.06.1998
|
ГТ
|
КИКО
|
Испания
|
Болгария
|
88', 90'
|
5:1
|
4.
|
07.06.2002
|
ГТ
|
Фернандо МОРЬЕНТЕС
|
Испания
|
Парагвай
|
53', 69'
|
3:1
|
5.
|
12.06.2002
|
ГТ
|
Нельсон КУЭВАС
|
Парагвай
|
Словения
|
65', 84'
|
3:1
|
6.
|
12.06.2006
|
ГТ
|
Тим КЭЙХИЛЛ
|
Австралия
|
Япония
|
84', 89'
|
3:1
|
7.
|
08.07.2014
|
1/2
|
Андре ШЮРРЛЕ
|
Германия
|
Бразилия
|
69', 79'
|
7:1
|
8.
|
14.06.2018
|
ГТ
|
Денис ЧЕРЫШЕВ
|
Россия
|
Сауд. Аравия
|
43', 90+1'
|
5:0
|
9.
|
01.12.2022
|
ГТ
|
Кай ХАВЕРЦ
|
Германия
|
Коста-Рика
|
73', 85'
|
4:2
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