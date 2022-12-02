Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кай Хаверц повторил достижение Андре Шюррле
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 13:18 | Обновлено 02 декабря 2022, 13:22
139
0

Кай Хаверц повторил достижение Андре Шюррле

Немецкий форвард стал автором 9-го дубля джокеров на мундиалях

02 декабря 2022, 13:18 | Обновлено 02 декабря 2022, 13:22
139
0
Кай Хаверц повторил достижение Андре Шюррле
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хавертц

23-летний форвард сборной Германии Кай Хаверц стал автором 9-го дубля джокеров в финальных турнирах чемпионатов мира. Это уже второй дуплет немецких «резервистов» на мундиалях. Восемь лет назад в полуфинале два автографа в воротах сборной Бразилии поставил вышедший на замену Андре Шюррле. Дважды забивали по два мяча также джокеры испанцев и камерунцев (в лице Роже Милла).

Рекорд же результативности в одном матче среди «дублеров» принадлежит венгру Ласло Кишшу, который в 1982 году в матче группового турнира с Сальвадором, завершившегося суперкрупной победой его команды – 10:1, забил три гола. Причем всего за семь минут, сотворив самый скоростной хет-трик чемпионатов мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли игроков, вышедших на замену в финальных турнирах чемпионатов мира

Дата

Стадия

Игрок

Сборная

Соперник

Минуты

Счет

1.

14.06.1990

ГТ

Роже МИЛЛА

Камерун

Румыния

76', 86'

2:1

2.

23.06.1990

1/8

Роже МИЛЛА

Камерун

Колумбия

106', 108'

2:1

3.

24.06.1998

ГТ

КИКО

Испания

Болгария

88', 90'

5:1

4.

07.06.2002

ГТ

Фернандо МОРЬЕНТЕС

Испания

Парагвай

53', 69'

3:1

5.

12.06.2002

ГТ

Нельсон КУЭВАС

Парагвай

Словения

65', 84'

3:1

6.

12.06.2006

ГТ

Тим КЭЙХИЛЛ

Австралия

Япония

84', 89'

3:1

7.

08.07.2014

1/2

Андре ШЮРРЛЕ

Германия

Бразилия

69', 79'

7:1

8.

14.06.2018

ГТ

Денис ЧЕРЫШЕВ

Россия

Сауд. Аравия

43', 90+1'

5:0

9.

01.12.2022

ГТ

Кай ХАВЕРЦ

Германия

Коста-Рика

73', 85'

4:2

По теме:
Нойер стал автором четвертого автогола голкиперов на мундиалях
Бельгия впервые сыграла вничью на ЧМ с 2002 года
Томас МЮЛЛЕР: «Если это мой последний матч за сборную Германии...»
цифры и факты Кай Хаверц ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
Футбол | 01 декабря 2022, 19:54 4
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022

Форвард сборной Бельгии провел провальный матч

Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных
Футбол | 02 декабря 2022, 07:30 0
Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных
Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных

Главные новости за 1 декабря на Sport.ua

ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
Футбол | 01.12.2022, 23:35
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
Роберто МАРТИНЕС: «В плей-офф вы бы увидели настоящую Бельгию»
Футбол | 02.12.2022, 09:59
Роберто МАРТИНЕС: «В плей-офф вы бы увидели настоящую Бельгию»
Роберто МАРТИНЕС: «В плей-офф вы бы увидели настоящую Бельгию»
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01.12.2022, 23:44
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
30.11.2022, 17:52 19
Бокс
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
01.12.2022, 18:56 35
Футбол
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
01.12.2022, 15:51 13
Биатлон
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
01.12.2022, 10:30 3
Футбол
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
01.12.2022, 20:49 3
Война
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
30.11.2022, 19:01 4
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
30.11.2022, 23:59
Футбол
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
30.11.2022, 15:45 15
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности