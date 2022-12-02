Бельгия впервые сыграла вничью на ЧМ с 2002 года
Безничейная серия «красных дьяволов» составила 16 матчей
Разойдясь по нулям с Хорватией, сборная Бельгии прервала свою одну из самых продолжительных в истории финальных турниров чемпионатов мира безничейную серию, которая составила 16 матчей (12 побед и 4 поражения). «Красные дьяволы» всего одну игру не дотянули до рекорда мундиалей 44-летней давности, принадлежащего немцам.
До поединка с хорватами последнюю мировую бельгийцы подписали 20 лет назад – 10 июня 2002 года, сыграв в группе 1:1 с Тунисом.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безничейные серии на чемпионатах мира
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
17 (+14-3)
|
ФРГ
|
20.07.1966
|
01.06.1978
|
Польша
|
0:0
|
16 (+12-4)
|
Бельгия
|
14.06.2002
|
01.12.2022
|
Хорватия
|
0:0
|
16 (+11-5)
|
Португалия
|
13.07.1966
|
01.07.2006
|
Англия
|
0:0
|
15 (+13-2)
|
Бразилия
|
12.07.1998
|
25.06.2010
|
Португалия
|
0:0
|
14 (+10-4)
|
Испания
|
14.06.2006
|
15.06.2018
|
Португалия
|
3:3
|
14 (+8-6)
|
Колумбия
|
18.06.1994
|
03.07.2018
|
Англия
|
1:1
|
14 (+7-7)
|
Франция
|
13.07.1930
|
13.07.1966
|
Мексика
|
1:1
|
13 (+11-2)
|
Бразилия
|
06.06.1962
|
13.06.1974
|
Югославия
|
0:0
|
13 (+7-6)
|
Чили
|
16.07.1930
|
15.07.1966
|
КНДР
|
1:1
|
12 (+10-2)
|
Англия
|
16.07.1966
|
29.06.1982
|
ФРГ
|
0:0
|
12 (+10-2)
|
Голландия
|
25.06.2006
|
05.07.2014
|
Коста-Рика
|
0:0
|
12 (+9-3)
|
Италия
|
01.06.1934
|
31.05.1962
|
ФРГ
|
0:0
|
12 (+4-8)
|
Польша
|
06.06.1986
|
22.11.2022
|
Мексика
|
0:0
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