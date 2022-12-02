Бельгия впервые сыграла вничью на ЧМ с 2002 года

Разойдясь по нулям с Хорватией, сборная Бельгии прервала свою одну из самых продолжительных в истории финальных турниров чемпионатов мира безничейную серию, которая составила 16 матчей (12 побед и 4 поражения). «Красные дьяволы» всего одну игру не дотянули до рекорда мундиалей 44-летней давности, принадлежащего немцам.

До поединка с хорватами последнюю мировую бельгийцы подписали 20 лет назад – 10 июня 2002 года, сыграв в группе 1:1 с Тунисом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безничейные серии на чемпионатах мира