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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 13:05 | Обновлено 02 декабря 2022, 13:08
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0

Бельгия впервые сыграла вничью на ЧМ с 2002 года

Безничейная серия «красных дьяволов» составила 16 матчей

02 декабря 2022, 13:05 | Обновлено 02 декабря 2022, 13:08
116
0
Бельгия впервые сыграла вничью на ЧМ с 2002 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Разойдясь по нулям с Хорватией, сборная Бельгии прервала свою одну из самых продолжительных в истории финальных турниров чемпионатов мира безничейную серию, которая составила 16 матчей (12 побед и 4 поражения). «Красные дьяволы» всего одну игру не дотянули до рекорда мундиалей 44-летней давности, принадлежащего немцам.

До поединка с хорватами последнюю мировую бельгийцы подписали 20 лет назад – 10 июня 2002 года, сыграв в группе 1:1 с Тунисом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безничейные серии на чемпионатах мира

Серия

Сборная

Началась

Завершилась

Соперник

Счет

17 (+14-3)

ФРГ

20.07.1966

01.06.1978

Польша

0:0

16 (+12-4)

Бельгия

14.06.2002

01.12.2022

Хорватия

0:0

16 (+11-5)

Португалия

13.07.1966

01.07.2006

Англия

0:0

15 (+13-2)

Бразилия

12.07.1998

25.06.2010

Португалия

0:0

14 (+10-4)

Испания

14.06.2006

15.06.2018

Португалия

3:3

14 (+8-6)

Колумбия

18.06.1994

03.07.2018

Англия

1:1

14 (+7-7)

Франция

13.07.1930

13.07.1966

Мексика

1:1

13 (+11-2)

Бразилия

06.06.1962

13.06.1974

Югославия

0:0

13 (+7-6)

Чили

16.07.1930

15.07.1966

КНДР

1:1

12 (+10-2)

Англия

16.07.1966

29.06.1982

ФРГ

0:0

12 (+10-2)

Голландия

25.06.2006

05.07.2014

Коста-Рика

0:0

12 (+9-3)

Италия

01.06.1934

31.05.1962

ФРГ

0:0

12 (+4-8)

Польша

06.06.1986

22.11.2022

Мексика

0:0

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Источник Sport.ua
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