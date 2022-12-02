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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 09:39 | Обновлено 02 декабря 2022, 10:10
264
0

Такефуса КУБО: «Не стоит недооценивать Азию»

Хавбек сборной Японии – о сенсационном выходе в плей-офф Мундиаля в Катаре

02 декабря 2022, 09:39 | Обновлено 02 декабря 2022, 10:10
264
0
Такефуса КУБО: «Не стоит недооценивать Азию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Такефуса Кубо

Хавбек сборной Японии Такефуса Кубо прокомментировал победу над национальной командой Испании (2:1) в матче чемпионата мира 2022.

«Не стоит недооценивать Азию. Япония и Австралия вышли в плей-офф, Саудовская Аравия была близка к этому. Никто не ждал от нас победы над таким грозным соперником, как Испания. Мы же надеемся, что историческим для нашей команды станет следующий матч против Хорватии. Хотим изменить историю нашего футбола», - сказал Кубо.

Матч Япония – Хорватия в 1/8 финала чемпионата мира состоится 5 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.

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Источник L'Equipe
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