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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 08:20 | Обновлено 02 декабря 2022, 08:30
172
1

Александар МИТРОВИЧ: «Выиграет тот, кто допустит меньше ошибок»

Форвард сборной Сербии – о предстоящем матче против Швейцарии

02 декабря 2022, 08:20 | Обновлено 02 декабря 2022, 08:30
172
1
Александар МИТРОВИЧ: «Выиграет тот, кто допустит меньше ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович высказался о предстоящей встрече с командой Швейцарии в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2022.

«Приложим все силы, чтобы победить и пройти дальше. Мы знаем, для чего прибыли сюда. Команда постарается продемонстрировать свою лучшую игру. Думаю, выиграет тот, кто допустит меньше ошибок. Надеюсь, это будет сборная Сербии», - сказал Митрович.

Матч Сербия – Швейцария состоится в пятницу, 2 декабря. Начало в 21:00 по Киеву. Сборную Сербии устроит только победа.

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Источник SportKlub
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Комментарии 1
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Александр Чернокур
Помимо ошибок ещё нужно учитывать что Сербия россия это страны террористы а значит всегда обречены напровал .от кармы никуды не денешься.Жвль что Митрович серб
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