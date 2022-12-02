Александар МИТРОВИЧ: «Выиграет тот, кто допустит меньше ошибок»

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович высказался о предстоящей встрече с командой Швейцарии в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2022.

«Приложим все силы, чтобы победить и пройти дальше. Мы знаем, для чего прибыли сюда. Команда постарается продемонстрировать свою лучшую игру. Думаю, выиграет тот, кто допустит меньше ошибок. Надеюсь, это будет сборная Сербии», - сказал Митрович.

Матч Сербия – Швейцария состоится в пятницу, 2 декабря. Начало в 21:00 по Киеву. Сборную Сербии устроит только победа.