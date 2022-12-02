Александар МИТРОВИЧ: «Выиграет тот, кто допустит меньше ошибок»
Форвард сборной Сербии – о предстоящем матче против Швейцарии
Нападающий сборной Сербии Александар Митрович высказался о предстоящей встрече с командой Швейцарии в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2022.
«Приложим все силы, чтобы победить и пройти дальше. Мы знаем, для чего прибыли сюда. Команда постарается продемонстрировать свою лучшую игру. Думаю, выиграет тот, кто допустит меньше ошибок. Надеюсь, это будет сборная Сербии», - сказал Митрович.
Матч Сербия – Швейцария состоится в пятницу, 2 декабря. Начало в 21:00 по Киеву. Сборную Сербии устроит только победа.
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