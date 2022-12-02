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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 07:43 | Обновлено 02 декабря 2022, 07:55
567
0

Ригобер СОНГ: «Верим, что можем победить Бразилию»

Наставник сборной Камеруна – о предстоящем матче

02 декабря 2022, 07:43 | Обновлено 02 декабря 2022, 07:55
567
0
Ригобер СОНГ: «Верим, что можем победить Бразилию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ригобер Сонг

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг поделился ожиданиями от матча с Бразилией в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2022.

«Мы верим, что можем победить Бразилию. Мы приехали на чемпионат мира не только ради участия. Нам еще есть что показать на этом турнире, хоть мы и знаем, что Бразилия – отличная команда», - сказал Сонг.

Бразилия уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Камерун располагается на 3-й строчке группы G и, чтобы иметь шансы на выход в 1/8 финала, должен обязательно побеждать бразильцев.

Матч Камерун – Бразилия состоится в пятницу, 2 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.

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