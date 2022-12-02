Кай ХАВЕРЦ: «Мы заслуженно едем домой»
Хавбек сборной Германии – о вылете с Мундиаля в Катаре
Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2022.
«Мы не ожидали такого результата в матче Испании, но пенять можно только на себя. У нас было достаточно возможностей для того, чтобы обыграть и Японию, и Испанию.
Коста-Рика дала нам шанс выйти в плей-офф, но мы им не воспользовались. Хорошо, что мы перевернули ход матча, но, обладая таким мастерством, наша команда не может позволить себе проигрывать Японии. Мы заслуженно едем домой», - сказал Хаверц.
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