Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кай ХАВЕРЦ: «Мы заслуженно едем домой»
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 07:20 | Обновлено 02 декабря 2022, 08:52
1368
2

Кай ХАВЕРЦ: «Мы заслуженно едем домой»

Хавбек сборной Германии – о вылете с Мундиаля в Катаре

02 декабря 2022, 07:20 | Обновлено 02 декабря 2022, 08:52
1368
2
Кай ХАВЕРЦ: «Мы заслуженно едем домой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2022.

«Мы не ожидали такого результата в матче Испании, но пенять можно только на себя. У нас было достаточно возможностей для того, чтобы обыграть и Японию, и Испанию.

Коста-Рика дала нам шанс выйти в плей-офф, но мы им не воспользовались. Хорошо, что мы перевернули ход матча, но, обладая таким мастерством, наша команда не может позволить себе проигрывать Японии. Мы заслуженно едем домой», - сказал Хаверц.

По теме:
Александар МИТРОВИЧ: «Выиграет тот, кто допустит меньше ошибок»
Ригобер СОНГ: «Верим, что можем победить Бразилию»
Сербия – Швейцария. Текстовая трансляция матча
Кай Хаверц ЧМ-2022 по футболу сборная Коста-Рики по футболу Коста-Рика - Германия сборная Германии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Немецкий футбольный союз
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЛИК: «Не виню Испанию в нашем вылете. Никогда не смотрю на другие команды»
Футбол | 02 декабря 2022, 05:19 0
ФЛИК: «Не виню Испанию в нашем вылете. Никогда не смотрю на другие команды»
ФЛИК: «Не виню Испанию в нашем вылете. Никогда не смотрю на другие команды»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал события на ЧМ-2022

Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных
Футбол | 02 декабря 2022, 07:30 0
Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных
Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных

Главные новости за 1 декабря на Sport.ua

Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Футбол | 01.12.2022, 10:30
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
Футбол | 01.12.2022, 23:15
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
Футбол | 01.12.2022, 23:35
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Чернокур
Ничего страшного не произошло .Вон Бельгию.заранее чемпионом мира делали а Дания все матчи отбора вынесла в одну калитку .Футбол выровнялся .любая может выиграть у любой .В следующий раз немцам повезет больше .Странно что Испания никакая а ползет дальше 
Ответить
0
Иван Родионов
смотрел часть матча с коста-рикой , плана в игре не заметил, пасуем вперед и как-то разыграем ... все ... Флик чет сдал совсем ... Игроки же годные
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
01.12.2022, 15:51 13
Биатлон
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
30.11.2022, 14:13 11
Бокс
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
30.11.2022, 15:10 1
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
02.12.2022, 07:00
Биатлон
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
01.12.2022, 19:54 3
Футбол
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
30.11.2022, 19:01 4
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
02.12.2022, 08:00 1
Футбол
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
30.11.2022, 18:57 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности