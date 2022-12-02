Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Кривбас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Черноморец
02.12.2022 13:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 декабря 2022, 06:25 |
71
0

Черноморец – Кривбас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 декабря в 13:00 состоится матч 7 тура Украинской Премьер-лиги

02 декабря 2022, 06:25 |
71
0
Черноморец – Кривбас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 2 декабря, состоится матч 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 13:00.

Команды рассудит представляющий город Херсон арбитр Игорь Пасхал.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Черноморец» - «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Кривбасс».

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Черноморец – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Черноморец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Кривбасс
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Кривбасс смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Бокс | 02 декабря 2022, 00:05 4
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора

Смотрите вечером 3 декабря чемпионский бой за титул WBC в Лондоне

Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
Футбол | 01 декабря 2022, 23:15 21
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E

Сборная Германии снова вылетает на групповом этапе ЧМ

Турнирная таблица NEBL. Будивельник одержал две победы на старте турнира
Баскетбол | 02.12.2022, 04:56
Турнирная таблица NEBL. Будивельник одержал две победы на старте турнира
Турнирная таблица NEBL. Будивельник одержал две победы на старте турнира
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
Футбол | 01.12.2022, 19:54
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
ФЛИК: «Не виню Испанию в нашем вылете. Никогда не смотрю на другие команды»
Футбол | 02.12.2022, 05:19
ФЛИК: «Не виню Испанию в нашем вылете. Никогда не смотрю на другие команды»
ФЛИК: «Не виню Испанию в нашем вылете. Никогда не смотрю на другие команды»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
30.11.2022, 22:59 43
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
01.12.2022, 15:00 3
Бокс
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
30.11.2022, 14:13 11
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.11.2022, 02:35 2
MMA
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
30.11.2022, 18:57 16
Футбол
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
30.11.2022, 15:45 15
Биатлон
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
30.11.2022, 23:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности