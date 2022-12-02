Черноморец – Кривбас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
2 декабря в 13:00 состоится матч 7 тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 2 декабря, состоится матч 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 13:00.
Команды рассудит представляющий город Херсон арбитр Игорь Пасхал.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Черноморец» - «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Кривбасс».
Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+.
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