ГЮНДОГАН: «У сборной Германии есть потенциал, но мы не реализовали его»

Хавбек сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на вопрос, почему немцы второй раз подряд вылетели на групповом этапе чемпионата мира:

«Трудно найти объяснения. Мы были сосредоточены на нашей цели. Мы старались, но если честно, нам не хватило многого. Не хватило качества.

Мы не смогли сыграть на своем уровне в трех матчах. Мы знаем наш потенциал, но не использовали его. Мы не смогли выложиться на полную в течение трех игр. Можете себе представить, как это расстраивает».

Германия заняла третье место в группе E ЧМ-2022 в Катаре и покинула мундиаль.

Коста-Рика – Германия – 2:4. Видеообзор матча