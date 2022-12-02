ГЮНДОГАН: «У сборной Германии есть потенциал, но мы не реализовали его»
Германия заняла третье место в группе E ЧМ-2022 в Катаре и покинула мундиаль
Хавбек сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на вопрос, почему немцы второй раз подряд вылетели на групповом этапе чемпионата мира:
«Трудно найти объяснения. Мы были сосредоточены на нашей цели. Мы старались, но если честно, нам не хватило многого. Не хватило качества.
Мы не смогли сыграть на своем уровне в трех матчах. Мы знаем наш потенциал, но не использовали его. Мы не смогли выложиться на полную в течение трех игр. Можете себе представить, как это расстраивает».
Германия заняла третье место в группе E ЧМ-2022 в Катаре и покинула мундиаль.
Коста-Рика – Германия – 2:4. Видеообзор матча
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