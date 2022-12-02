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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 03:43 | Обновлено 02 декабря 2022, 04:03
244
0

ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?

Сборная Японии выиграла ключевой поединок ЧМ у сборной Испании

02 декабря 2022, 03:43 | Обновлено 02 декабря 2022, 04:03
244
0
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
Twitter

Сборная Японии выиграла ключевой поединок 3-го тура ЧМ-2022 у сборной Испании (2:1) и вышла в плей-офф.

Второй гол Японии, который забил Ао Танака, вызвал много споров. Ведь не совсем ясно, ушел ли мяч с поля во время этого эпизода с голом.

Однако укрупненные фото и видеографика показали, что мяч не ушел за линию, и все решили считанные миллиметры.

Именно из-за этого гола сборная Германии оказалась за бортом плей-офф ЧМ-2022.

ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?

ГОЛ! 2:1. Танака, 51 мин.

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Источник Sport.ua
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