КУРТУА: «Мы ничего не выигрываем. Мы не золотое поколение»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал ничью с Хорватией (0:0) в 3-м туре ЧМ-2022, после которой бельгийцы выбыли из турнира.

«Если мы ничего не выигрываем, то мы не золотое поколение. Но мы поколение с большим числов талантливых и великих игроков. Мы показали на ЧМ-2018, что можем хорошо играть. Но на Евро-2020 и здесь – мы были сами не свои. Немного обидно. Посмотрим, кто уйдет, а кто останется. В марте уже есть матчи за выход на Евро-2024.

Это не то, чего мы хотели. Но мы с самого начала знали, что нам предстоит столкнуться с тремя трудными соперниками. В первом матче против Канады (1:0) мы выиграли, хотя не заслуживали, может быть, победы. Во втором матче была бы справедливее ничья (поражение от Марокко 0:2).

Сегодня мы оказались спиной к стенке, играя против хорошей сборной. Мы показали то, что хотели видеть, но попали в штанги. Мяч не хотел заходить в ворота. Это футбол. Мы сделали все, чтобы победить. Именно во втором матче мы не сделали того, что должны были».

Не сумев пройти квалификацию из группы, где их обогнали Марокко и Хорватия, бельгийцы покидают Доху, что является одним из самых больших разочарований этого чемпионата мира.

Видеообзор матча Хорватия – Бельгия – 0:0