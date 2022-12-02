БУСКЕТС: «Мы не выбирали соперника в плей-офф, кто бы он ни был»

Хавбек сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение в матче 3-го тура ЧМ-2022 против Японии (1:2).

«Казалось, что мы контролировали ход матча, а японцы надеялись на контратаку. В начале второго тайма мы допустили ошибки, соперник начал приближаться к воротам, создавая опасные моменты.

Испания хотела победить. Сейчас в 1/8 финала нам предстоит играть со сборной Марокко, это будет очень сложный матч. Мы не выбирали соперника в плей-офф, кто бы он ни был. То, что кто-то занял первое или второе место, не означает, что будет легче или сложнее.

Нам было неудобно, потому что японцы очень хорошо закрывали варианты проходов между линиями, нам было сложно создавать опасные моменты. Мы знали, что так будет, эти два гола придали им уверенности».

В 1/8 финала сборная Испании будет играть против Марокко, матч состоится 6 декабря в 17:00 по Киеву.

Видеообзор матча Япония – Испания – 2:1