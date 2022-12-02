Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУСКЕТС: «Мы не выбирали соперника в плей-офф, кто бы он ни был»
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 02:55 | Обновлено 02 декабря 2022, 03:15
170
0

БУСКЕТС: «Мы не выбирали соперника в плей-офф, кто бы он ни был»

Хавбек сборной Испании прокомментировал поражение в матче с Японией

02 декабря 2022, 02:55 | Обновлено 02 декабря 2022, 03:15
170
0
БУСКЕТС: «Мы не выбирали соперника в плей-офф, кто бы он ни был»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Хавбек сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение в матче 3-го тура ЧМ-2022 против Японии (1:2).

«Казалось, что мы контролировали ход матча, а японцы надеялись на контратаку. В начале второго тайма мы допустили ошибки, соперник начал приближаться к воротам, создавая опасные моменты.

Испания хотела победить. Сейчас в 1/8 финала нам предстоит играть со сборной Марокко, это будет очень сложный матч. Мы не выбирали соперника в плей-офф, кто бы он ни был. То, что кто-то занял первое или второе место, не означает, что будет легче или сложнее.

Нам было неудобно, потому что японцы очень хорошо закрывали варианты проходов между линиями, нам было сложно создавать опасные моменты. Мы знали, что так будет, эти два гола придали им уверенности».

В 1/8 финала сборная Испании будет играть против Марокко, матч состоится 6 декабря в 17:00 по Киеву.

Видеообзор матча Япония – Испания 2:1

По теме:
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
КУРТУА: «Мы ничего не выигрываем. Мы не золотое поколение»
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Гана – Уругвай
сборная Испании по футболу сборная Японии по футболу ЧМ-2022 по футболу Япония - Испания Серхио Бускетс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 01 декабря 2022, 03:45 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
Футбол | 02 декабря 2022, 01:50 0
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф

В 1/8 финала вышли сборные Аргентины, Франции, Польши и Австралии

Офис президента назвал потери украинской армии в войне
Война | 01.12.2022, 20:49
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Футбол | 01.12.2022, 18:56
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии
Футбол | 01.12.2022, 23:00
По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии
По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
30.11.2022, 15:45 15
Биатлон
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
30.11.2022, 22:59 43
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
01.12.2022, 16:55 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
30.11.2022, 14:13 11
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.11.2022, 02:35 2
MMA
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
01.12.2022, 00:05 12
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
01.12.2022, 15:00 3
Бокс
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности