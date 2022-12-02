Чемпионат мира02 декабря 2022, 02:41 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Гана – Уругвай
Матч третьего тура в группе H
02 декабря 2022, 02:41 |
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В пятницу, 2 декабря, состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Ганы и Уругвая.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 17:00 по Киеву.
Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.
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