ВИДЕО. Как Япония забила Испании два гола за три минуты

1 декабря прошел матч 3-го тура чемпионата мира 2022 в группе Е, в котором встречались сборные Японии и Испании (2:1).

Команды играли на Khalifa International Stadium в Эр-Райане.

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Японцы забили соперникам два гола за три минуты во втором тайме, благодаря чему выиграли матч (2:1).

ГОЛ! 1:1. Доан, 48 мин.

ГОЛ! 2:1. Танака, 51 мин.