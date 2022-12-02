Чемпионат мира02 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:48
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ВИДЕО. Как Япония забила Испании два гола за три минуты
Сенсационно завершился матч 3-го тура ЧМ-2022 в Катаре
02 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:48
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1 декабря прошел матч 3-го тура чемпионата мира 2022 в группе Е, в котором встречались сборные Японии и Испании (2:1).
Команды играли на Khalifa International Stadium в Эр-Райане.
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Японцы забили соперникам два гола за три минуты во втором тайме, благодаря чему выиграли матч (2:1).
ГОЛ! 1:1. Доан, 48 мин.
ГОЛ! 2:1. Танака, 51 мин.
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