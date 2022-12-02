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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:48
432
0

ВИДЕО. Как Япония забила Испании два гола за три минуты

Сенсационно завершился матч 3-го тура ЧМ-2022 в Катаре

02 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:48
432
0
ВИДЕО. Как Япония забила Испании два гола за три минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря прошел матч 3-го тура чемпионата мира 2022 в группе Е, в котором встречались сборные Японии и Испании (2:1).

Команды играли на Khalifa International Stadium в Эр-Райане.

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Японцы забили соперникам два гола за три минуты во втором тайме, благодаря чему выиграли матч (2:1).

ГОЛ! 1:1. Доан, 48 мин.

ГОЛ! 2:1. Танака, 51 мин.

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Источник Sport.ua
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