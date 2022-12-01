Столько платить не готовы. Салернитана узнала цену на Довбика

Итальянская «Салернитана» возобновила интерес к форварду «Днепра-1» и сборной Украины Артему Довбику, которого пробовала подписать еще минувшим летом.

«Морские коньки» уже контактировали с представителями игрока, от которых узнали, что «Днепр-1» готов продать Довбика за 8 миллионов евро.

Эта сумма видится слишком высокой для руководства «Салернитаны», которое в августе было готово предложить украинскому клубу максимум 4 миллиона евро за Довбика или аренду с правом выкупа за 7 миллионов евро и процентом от последующей перепродажи.

Напомним, что контракт 25-летнего Довбика с «Днепром-1» истекает 31 декабря 2023 года.