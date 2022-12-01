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  4. Столько платить не готовы. Салернитана узнала цену на Довбика
Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 23:42 |
1218
1

Столько платить не готовы. Салернитана узнала цену на Довбика

Итальянский клуб возобновил интерес к форварду сборной Украины

01 декабря 2022, 23:42 |
1218
1
Столько платить не готовы. Салернитана узнала цену на Довбика
scdnipro1.com.ua. Артем Довбик

Итальянская «Салернитана» возобновила интерес к форварду «Днепра-1» и сборной Украины Артему Довбику, которого пробовала подписать еще минувшим летом.

«Морские коньки» уже контактировали с представителями игрока, от которых узнали, что «Днепр-1» готов продать Довбика за 8 миллионов евро.

Эта сумма видится слишком высокой для руководства «Салернитаны», которое в августе было готово предложить украинскому клубу максимум 4 миллиона евро за Довбика или аренду с правом выкупа за 7 миллионов евро и процентом от последующей перепродажи.

Напомним, что контракт 25-летнего Довбика с «Днепром-1» истекает 31 декабря 2023 года.

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Артем Довбик Днепр-1 Салернитана трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы
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Источник Tuttomercatoweb
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WladWest
Довбык куда более ценный игрок чем 
Мудрило
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