Де Дзерби увидел «нового Мудрика» в Брайтоне

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, работавший в минувшем сезоне в донецком «Шахтере», заявил, что видит в стане «чаек» таланта, которого сравнил с Михаилом Мудриком.

«Я очень рад за Энсисо, потому что он мне нравится. Думаю, что он может стать великим игроком. В прошлом году у меня был Мудрик, и он стал великим игроком. Думаю, у Энсисо также есть талант и нужные качества, чтобы стать топовым футболистом».

«Почему мне нравится Энсисо? За его характер, потому что он игрок с улицы. Мне нравятся очень активные игроки. Ему всего 18 лет. Через два-три года он может улучшить многое с точки зрения тактики, физической перспективы, ментальной перспективы», - заявил Де Дзерби.

«Брайтон» подписал Хулио Энсисо летом нынешнего года из парагвайского «Либертада» за 11,6 миллионов евро. К настоящему моменту молодой атакующий полузащитник успел сыграть в двух поединках в рамках английской Премьер-лиги.

Напомним, что за Михаила Мудрика донецкий «Шахтер» хочет получить порядка 100 миллионов евро.