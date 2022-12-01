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  4. Де Дзерби увидел «нового Мудрика» в Брайтоне
Англия
01 декабря 2022, 23:10 |
819
0

Де Дзерби увидел «нового Мудрика» в Брайтоне

Итальянец отвесил комплиментов в адрес 18-летнего парагвайца Хулио Энсисо

01 декабря 2022, 23:10 |
819
0
Де Дзерби увидел «нового Мудрика» в Брайтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулио Энсисо

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, работавший в минувшем сезоне в донецком «Шахтере», заявил, что видит в стане «чаек» таланта, которого сравнил с Михаилом Мудриком.

«Я очень рад за Энсисо, потому что он мне нравится. Думаю, что он может стать великим игроком. В прошлом году у меня был Мудрик, и он стал великим игроком. Думаю, у Энсисо также есть талант и нужные качества, чтобы стать топовым футболистом».

«Почему мне нравится Энсисо? За его характер, потому что он игрок с улицы. Мне нравятся очень активные игроки. Ему всего 18 лет. Через два-три года он может улучшить многое с точки зрения тактики, физической перспективы, ментальной перспективы», - заявил Де Дзерби.

«Брайтон» подписал Хулио Энсисо летом нынешнего года из парагвайского «Либертада» за 11,6 миллионов евро. К настоящему моменту молодой атакующий полузащитник успел сыграть в двух поединках в рамках английской Премьер-лиги.

Напомним, что за Михаила Мудрика донецкий «Шахтер» хочет получить порядка 100 миллионов евро.

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Брайтон Роберто Де Дзерби Хулио Энсисо Михаил Мудрик молодые таланты
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Источник Sussex Live
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