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  4. Соломон заявил о скором возвращении на поле после тяжелой травмы
Англия
01 декабря 2022, 22:55 |
976
0

Соломон заявил о скором возвращении на поле после тяжелой травмы

Вингер находится на финишной прямой в вопросе восстановления от повреждения колена

01 декабря 2022, 22:55 |
976
0
Соломон заявил о скором возвращении на поле после тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон, проводящий сезон-2022/23 на правах аренды за «Фулхэм», заявил о том, что его реабилитация после травмы колена близка к завершению.

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо – операция на колене и реабилитация не так просты. Это была моя первая длительная травма. Теперь я вижу свет в конце туннеля, и скоро я вернусь к тренировкам вместе с ребятами, я с нетерпением жду этого».

«Я все еще не на 100% готов, но я очень близок к этому. Когда я вернусь, это будет похоже на очередную предсезонку. Это гораздо лучше, чем вернуться посреди насыщенного игрового процесса. В этом случае проведение сейчас чемпионата мира для меня – это преимущество», - сказал Соломон.

Напомним, Соломон успел сыграть за «Фулхэм» всего один матч в АПЛ, после чего в начале августа угодил в клубный лазарет с повреждением колена.

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Манор Соломон Фулхэм реабилитация травма колена
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Источник ФК Фулхэм
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