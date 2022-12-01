Соломон заявил о скором возвращении на поле после тяжелой травмы

Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон, проводящий сезон-2022/23 на правах аренды за «Фулхэм», заявил о том, что его реабилитация после травмы колена близка к завершению.

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо – операция на колене и реабилитация не так просты. Это была моя первая длительная травма. Теперь я вижу свет в конце туннеля, и скоро я вернусь к тренировкам вместе с ребятами, я с нетерпением жду этого».

«Я все еще не на 100% готов, но я очень близок к этому. Когда я вернусь, это будет похоже на очередную предсезонку. Это гораздо лучше, чем вернуться посреди насыщенного игрового процесса. В этом случае проведение сейчас чемпионата мира для меня – это преимущество», - сказал Соломон.

Напомним, Соломон успел сыграть за «Фулхэм» всего один матч в АПЛ, после чего в начале августа угодил в клубный лазарет с повреждением колена.