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Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 22:52 |
92
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Кривбасс

В Одессе состоится матч 7 тура Украинской Премьер-лиги

01 декабря 2022, 22:52 |
92
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Кривбасс
УПЛ

В пятницу, 2 декабря, состоится матч 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 13:00.

Команды рассудит представляющий город Херсон арбитр Игорь Пасхал.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Черноморец» - «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Кривбасс».

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Черноморец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Черноморец – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
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Источник Sport.ua
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