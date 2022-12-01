В пятницу, 2 декабря, состоится матч 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 13:00.

Команды рассудит представляющий город Херсон арбитр Игорь Пасхал.

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«Черноморец» - «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Кривбасс».