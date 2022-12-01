Где ты был, когда нас бомбило НАТО? Сербы наехали на Стаховского

Сергей Стаховский опубликовал фрагменты переписки с бывшими сербскими игроками, которые сейчас участвуют в турнире в санкт-петербурге.

«Разочарован видеть тебя в россии. Но, думаю, за деньги можно купить все», - написал Стаховский Виктору Троицки и Янко Типсаревичу.

«Бесценно быть в стране моих дедушки и бабушки (дедушек и бабушек). Ты – клоун из Инстаграма, который путает политику и спорт... Это не имеет никакого отношения к войне, но раз уж ты ее вспомнил, я и моя страна прошли через это дерьмо и никогда не получили поддержки, поэтому, пожалуйста, заткнись», – ответил Троицки.

«Серьезно? А что на этот счет мистер инстаграмный борец за свободу. Ты или кто-то из твоей е***** семьи бойкотировал или выступал против хоть в каком-то виде, когда силы НАТО бомбили мою страну и моих людей каких-нибудь 20 лет назад», – написал в ответе Типсаревич.