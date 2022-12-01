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  4. Где ты был, когда нас бомбило НАТО? Сербы наехали на Стаховского
ATP
01 декабря 2022, 21:52 |
2459
11

Где ты был, когда нас бомбило НАТО? Сербы наехали на Стаховского

Виктору Троицки и Янко Типсаревичу не понравилось слова украинского теннисиста

01 декабря 2022, 21:52 |
2459
11
Где ты был, когда нас бомбило НАТО? Сербы наехали на Стаховского
ФТУ. Сергей Стаховский

Сергей Стаховский опубликовал фрагменты переписки с бывшими сербскими игроками, которые сейчас участвуют в турнире в санкт-петербурге.

«Разочарован видеть тебя в россии. Но, думаю, за деньги можно купить все», - написал Стаховский Виктору Троицки и Янко Типсаревичу.

«Бесценно быть в стране моих дедушки и бабушки (дедушек и бабушек). Ты – клоун из Инстаграма, который путает политику и спорт... Это не имеет никакого отношения к войне, но раз уж ты ее вспомнил, я и моя страна прошли через это дерьмо и никогда не получили поддержки, поэтому, пожалуйста, заткнись», – ответил Троицки.

«Серьезно? А что на этот счет мистер инстаграмный борец за свободу. Ты или кто-то из твоей е***** семьи бойкотировал или выступал против хоть в каком-то виде, когда силы НАТО бомбили мою страну и моих людей каких-нибудь 20 лет назад», – написал в ответе Типсаревич.

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Комментарии 12
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Віталій Яценко
сербія - країна терорист. Вони були у югославії такою ж країною, як оркостан у совку. Тому оркостан і сербія - країни братні за своєю філософією. Тут немає чому дивуватись. Але дійсно ці спорстмени повинні отримати заборону на в'їзд в Україну пожиттєвий. Публічну заборону. Це відобразиться на тому, що вони не отримають запрошення на ряд турнірів у країнах, які внесуть цих гравців до свого списку.
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+5
Cheng
Сербы - это балканские роССиянские свиньи,т.е.мудаки и гандоны конченые; повезло всем бывшим югославским республикам,что у сербских фашистов не было ядерки,а роССиянские свиньи (братушки) тогда зассали ибо жрали ножки Буша и получали по рылу от Ичкерии.
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+2
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Алекс Морган
Знову Ната винувата? Тоді Штати бомбили, так як серби були такими ж агресорами як мокші
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+2
Andrey_1992
серби в своєму репертуарі, НАТО НЕ бомбило Югославію тоді
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+2
GloryUkraine
При чому тут югославські події до сьогоднішніх в Україні? 
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+1
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Cruijff
Вас бомбили, бо ви робили ***ний геноцид албанцям. 
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0
dassin
так само типу як дамбили бамбас
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0
an52
Цікаво, серед сьоррбів притомні люди зустрічаються чи це нація суцільних гівнюків?
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0
32may
Респект ребятам теннисистам за правду,а никчёмный спортсмен, оказывается ещё и никчёмный человек ради хейта вкладывающий личную переписку 
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-2
ass36
До Типсаревича и Троицкого как теннисист Стаховский так и не дорос. Моментами блестел на большее нехватила. Но решил пойти в самую грязь, это его выбор.
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-13
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