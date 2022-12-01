СТАХОВСКИЙ – о турнире в рф: «Деньги могут купить все даже в спорте»

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на проведение в россии выставочного командного турнира, среди участников которого венгры Мартон Фучович и Анна Бондар, серб Ласло Дьере, испанцы Педро Мартинес и Бернабе Сапата Миральес, а также казахастанка Юлия Путинцева.

«Всего неделю назад ЕС признал, что россия является спонсором терроризма, а сегодня вы играете в санкт-петербурге за деньги Газпрома.

Я играл ранее со всеми участниками мужчинами и теперь пришло время признать, что деньги могут купить все даже в спорте, который должен быть более «аристократичным».

Я хотел бы попросить СБУ рассмотреть возможность ограничения доступа в свободную Украину для всех вышеперечисленных», – написал Стаховский в твиттере.