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  4. СТАХОВСКИЙ – о турнире в рф: «Деньги могут купить все даже в спорте»
ATP
01 декабря 2022, 21:20 |
794
1

СТАХОВСКИЙ – о турнире в рф: «Деньги могут купить все даже в спорте»

Бывший украинский теннисист – об участника командных соревнований в россии

01 декабря 2022, 21:20 |
794
1
СТАХОВСКИЙ – о турнире в рф: «Деньги могут купить все даже в спорте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на проведение в россии выставочного командного турнира, среди участников которого венгры Мартон Фучович и Анна Бондар, серб Ласло Дьере, испанцы Педро Мартинес и Бернабе Сапата Миральес, а также казахастанка Юлия Путинцева.

«Всего неделю назад ЕС признал, что россия является спонсором терроризма, а сегодня вы играете в санкт-петербурге за деньги Газпрома.

Я играл ранее со всеми участниками мужчинами и теперь пришло время признать, что деньги могут купить все даже в спорте, который должен быть более «аристократичным».

Я хотел бы попросить СБУ рассмотреть возможность ограничения доступа в свободную Украину для всех вышеперечисленных», – написал Стаховский в твиттере.

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Сергей Стаховский Мартон Фучович Анна Бондар Ласло Дьере Педро Мартинес Бернабе Сапата Миральес Юлия Путинцева
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sirjoga
Да що казати, якщо Валерія Страхова прямо зараз грає в парі з Аміною Аншибою на ITF в Ріо-де-Жанейро. Як таке може бути...
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