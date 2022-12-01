Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Сербия – Швейцария
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 19:30 |
164
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Сербия – Швейцария

Поединок состоится в пятницу, 2 декабря

01 декабря 2022, 19:30 |
164
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Сербия – Швейцария
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, в Дохе на стадионе 974 состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Сербии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Все шло мимо. Лукаку не реализовал 4 голевых момента за один тайм
Роберто Мартинес объявил об уходе со сборной Бельгии
Япония – Испания. Известны стартовые составы на матч третьего тура
сборная Сербии по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 по футболу Сербия - Швейцария где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 01 декабря 2022, 03:45 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Журналист: Областные федерации потребуют отставки Павелка
Футбол | 01 декабря 2022, 13:46 11
Журналист: Областные федерации потребуют отставки Павелка
Журналист: Областные федерации потребуют отставки Павелка

Главе УАФ грозит отставка

Польша – Аргентина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30.11.2022, 23:03
Польша – Аргентина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Польша – Аргентина – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Почему судья не назначил пенальти в ворота Бельгии за фол в штрафной
Футбол | 01.12.2022, 18:04
ФОТО. Почему судья не назначил пенальти в ворота Бельгии за фол в штрафной
ФОТО. Почему судья не назначил пенальти в ворота Бельгии за фол в штрафной
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Футбол | 30.11.2022, 22:59
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
30.11.2022, 17:23 1
Бокс
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
30.11.2022, 15:10 1
Война
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
30.11.2022, 19:01 4
Футбол
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
30.11.2022, 17:52 19
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
30.11.2022, 23:59
Футбол
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
01.12.2022, 00:05 12
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик меня позовет – я приду»
Майрис БРИЕДИС: «Усик меня позовет – я приду»
29.11.2022, 20:42 5
Бокс
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
30.11.2022, 03:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности