Чемпионат мира01 декабря 2022, 19:30 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Сербия – Швейцария
Поединок состоится в пятницу, 2 декабря
01 декабря 2022, 19:30 |
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В пятницу, 2 декабря, в Дохе на стадионе 974 состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Сербии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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