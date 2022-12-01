Чемпионат мира01 декабря 2022, 19:26 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:35
2021
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Бельгия едет домой. Турнирная таблица группы F ЧМ-2022
Марокко и Хорватия вышли в плей-офф
01 декабря 2022, 19:26 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:35
2021
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Сегодня, 1 декабря, состоялись матчи заключительного, третьего тура ЧМ-2022 в группе F. Сборная Марокко обыграла Канаду 2:1 и с 7 очками заняла первое место в группе.
В другом матче Бельгия не сумела забить в ворота Хорватии – ничья 0:0. Хорваты выходят в плей-офф со второго места, а Бельгия покидает турнир.
В 1/8 финала Марокко сыграет со вторым местом группы Е, а Хорватия – с победителями квартета Е.
Итоговая турнирная таблица группы F:
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