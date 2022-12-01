Бельгия едет домой. Турнирная таблица группы F ЧМ-2022

Сегодня, 1 декабря, состоялись матчи заключительного, третьего тура ЧМ-2022 в группе F. Сборная Марокко обыграла Канаду 2:1 и с 7 очками заняла первое место в группе.

В другом матче Бельгия не сумела забить в ворота Хорватии – ничья 0:0. Хорваты выходят в плей-офф со второго места, а Бельгия покидает турнир.

В 1/8 финала Марокко сыграет со вторым местом группы Е, а Хорватия – с победителями квартета Е.

Итоговая турнирная таблица группы F: