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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 19:26 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:35
2021
0

Бельгия едет домой. Турнирная таблица группы F ЧМ-2022

Марокко и Хорватия вышли в плей-офф

01 декабря 2022, 19:26 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:35
2021
0
Бельгия едет домой. Турнирная таблица группы F ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 1 декабря, состоялись матчи заключительного, третьего тура ЧМ-2022 в группе F. Сборная Марокко обыграла Канаду 2:1 и с 7 очками заняла первое место в группе.

В другом матче Бельгия не сумела забить в ворота Хорватии – ничья 0:0. Хорваты выходят в плей-офф со второго места, а Бельгия покидает турнир.

В 1/8 финала Марокко сыграет со вторым местом группы Е, а Хорватия – с победителями квартета Е.

Итоговая турнирная таблица группы F:

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Источник Sport.ua
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