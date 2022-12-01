Жорже ЖЕЗУШ: «Роналду не нужны деньги»

Главный тренер «Фенербахче» Жозже Жезуш поделился своим мнением по поводу Криштиану Роналду:

«Я понимаю ситуацию, в которой оказался Криштиану Роналду. У нас хорошие отношения. Роналду – пример для всех игроков мира. Ему не нужны деньги. Он по-прежнему играет с той же страстью, что и в ранние годы. Это свидетельствует о том, как он любит футбол. Так и становятся большими игроками».

Ранее сообщалось о том, что Роналду договорился о контракте с клубом из Саудовской Аравии.