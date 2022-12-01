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  4. Жорже ЖЕЗУШ: «Роналду не нужны деньги»
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 19:02 |
1129
0

Жорже ЖЕЗУШ: «Роналду не нужны деньги»

Тренер «Фенербахче» – о легендарном португальце

01 декабря 2022, 19:02 |
1129
0
Жорже ЖЕЗУШ: «Роналду не нужны деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Фенербахче» Жозже Жезуш поделился своим мнением по поводу Криштиану Роналду:

«Я понимаю ситуацию, в которой оказался Криштиану Роналду. У нас хорошие отношения. Роналду – пример для всех игроков мира. Ему не нужны деньги. Он по-прежнему играет с той же страстью, что и в ранние годы. Это свидетельствует о том, как он любит футбол. Так и становятся большими игроками».

Ранее сообщалось о том, что Роналду договорился о контракте с клубом из Саудовской Аравии.

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Источник Record.pt
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