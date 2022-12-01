Чемпионат мира01 декабря 2022, 19:02 |
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Жорже ЖЕЗУШ: «Роналду не нужны деньги»
Тренер «Фенербахче» – о легендарном португальце
01 декабря 2022, 19:02 |
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Главный тренер «Фенербахче» Жозже Жезуш поделился своим мнением по поводу Криштиану Роналду:
«Я понимаю ситуацию, в которой оказался Криштиану Роналду. У нас хорошие отношения. Роналду – пример для всех игроков мира. Ему не нужны деньги. Он по-прежнему играет с той же страстью, что и в ранние годы. Это свидетельствует о том, как он любит футбол. Так и становятся большими игроками».
Ранее сообщалось о том, что Роналду договорился о контракте с клубом из Саудовской Аравии.
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