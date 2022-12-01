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Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 18:18 | Обновлено 01 декабря 2022, 19:03
815
0

Закарпатская ассоциация футбола опровергла информацию Андриюка о Павелко

Вотум недоверия никто никому не объявлял

01 декабря 2022, 18:18 | Обновлено 01 декабря 2022, 19:03
815
0
Закарпатская ассоциация футбола опровергла информацию Андриюка о Павелко
Закарпатская ассоциация футбола

Закарпатская ассоциация футбола ответила журналисту Константину Андриюку, утверждавшему, что на Закарпатье был объявлен вотум недоверия президенту УАФ Андрею Павелко.

«Сегодня в телеграм-канале Константина Андриюка была опубликована информация о том, что по итогам прошедшего вчера заседания Исполкома Закарпатской ассоциации футбола «было выдвинуто недоверие действующему председателю УАФ Андрею Павелко и прозвучало требование его отставки».

Официально сообщаем, что вся информация, касающаяся повестки дня заседания Исполнительного комитета ЗАФ от 30 ноября 2022 года и результатов его рассмотрения, была размещена на сайте областной ассоциации в соответствующем пресс-релизе. В перечне этих вопросов не было пункта, касающегося оценки деятельности президента УАФ. Следовательно, информация, приведенная господином Андриюком, откровенно неправдива.

Просим автора этой публикации так же публично, как он распространил ее, опровергнуть свое ложное сообщение и обратиться с соответствующим опровержением в СМИ, которые уже успели его распространить», – говорится в заявлении ЗАФ.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола Константин Андриюк Закарпатская ассоциация футбола
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Источник Закарпатская ассоциация футбола
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