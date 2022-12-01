Журналист: Областные федерации потребуют отставки Павелка

Журналист Константин Андриюк утверждает, что в ближайшее время президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко будет объявлен вотум недоверия. Процесс уже начался на Закарпатье.

«Вчера состоялся внеочередной исполком Закарпатской ассоциации футбола. Где, внимание, было выдвинуто недоверие действующему главе УАФ Андрею Павелко и прозвучало требование его отставки.

Протокол заседания того же дня Закарпатской ассоциации футбола направила в Киев в Дом Футбола УАФ. Ожидается, что в ближайшие дни подобные решения будут и в остальных областных федерациях по всей территории Украины», - написал Андриюк в своем Телеграмм-канале.

Как известно, на днях Печерский суд Киева избрал Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за футбольного чиновника уже внесен.