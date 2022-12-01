Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: Областные федерации потребуют отставки Павелка
Чемпионат Украины
01 декабря 2022, 13:46 | Обновлено 01 декабря 2022, 14:09
1139
3

Журналист: Областные федерации потребуют отставки Павелка

Главе УАФ грозит отставка

01 декабря 2022, 13:46 | Обновлено 01 декабря 2022, 14:09
1139
3
Журналист: Областные федерации потребуют отставки Павелка
УАФ. Андрей Павелко

Журналист Константин Андриюк утверждает, что в ближайшее время президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко будет объявлен вотум недоверия. Процесс уже начался на Закарпатье.

«Вчера состоялся внеочередной исполком Закарпатской ассоциации футбола. Где, внимание, было выдвинуто недоверие действующему главе УАФ Андрею Павелко и прозвучало требование его отставки.

Протокол заседания того же дня Закарпатской ассоциации футбола направила в Киев в Дом Футбола УАФ. Ожидается, что в ближайшие дни подобные решения будут и в остальных областных федерациях по всей территории Украины», - написал Андриюк в своем Телеграмм-канале.

Как известно, на днях Печерский суд Киева избрал Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за футбольного чиновника уже внесен.

По теме:
Ни при чем. Верес отверг свою причастность к выплате залога за Павелко
УАФ: информация о проведении Конгресса не соответствует действительности
УАФ планирует созвать внеочередной конгресс и провести выборы президента
Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Telegram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Футбол | 30 ноября 2022, 21:55 5
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч

В Катаре проходит ключевой матч группы C между сборными Польши и Аргентины

Играют грубо. Саудовская Аравия установила интересный антирекорд на ЧМ
Футбол | 01 декабря 2022, 08:40 0
Играют грубо. Саудовская Аравия установила интересный антирекорд на ЧМ
Играют грубо. Саудовская Аравия установила интересный антирекорд на ЧМ

Саудовцы заработали 14 желтых карточек на мундиале в 2022 году

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 01.12.2022, 03:45
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Вопреки санкциям. Итальянская компания стикеров работает на рашистов
Футбол | 01.12.2022, 12:44
Вопреки санкциям. Итальянская компания стикеров работает на рашистов
Вопреки санкциям. Итальянская компания стикеров работает на рашистов
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Футбол | 30.11.2022, 23:59
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Дай то бог
Ответить
+1
ManCity
😆 клоуни. А закарпатська федерація під чию дудку танцює?
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
30.11.2022, 00:23 4
Футбол
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.11.2022, 02:35 2
MMA
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
30.11.2022, 09:30 6
Футбол
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
30.11.2022, 17:52 15
Бокс
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
29.11.2022, 12:40 40
Футбол
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
29.11.2022, 09:00 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности