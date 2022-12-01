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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 17:27 |
306
2

Роналду может пропустить ближайший матч Португалии на ЧМ-2022

Участие в поединке с Южной Кореей под вопросом

01 декабря 2022, 17:27 |
306
2
Роналду может пропустить ближайший матч Португалии на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Завтра, 2 декабря сборная Португалии в третьем туре ЧМ-2022 сыграет с Южной Кореей. Наставник португальцев Фернанду Сантуш сообщил о том, что лидер команды Криштиану Роналду матч с корейцами может пропустить:

«Посмотрим. Скоро он начнет тренироваться. Его шансы сыграть – 50 на 50, если он возобновит тренировки в обычном режиме.

Мы заменяли Роналду в двух предыдущих матчах. У нас есть план на случай, если он не сможет сыграть. Нет такого игрока, которому было бы гарантировано все игровое время. Если бы у нас не было плана на такой случай, то у нас ничего бы не получалось».

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Южная Корея - Португалия ЧМ-2022 по футболу Фернанду Сантуш
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Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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nick07
враховуючи що Португалія вже забронювала 1 місце то можуть і дати відпочити
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SandroKing
А навіщо Роналду грати з Кореєю? Португалія з Кореєю може виставляти резервний склад.
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