Роналду может пропустить ближайший матч Португалии на ЧМ-2022

Завтра, 2 декабря сборная Португалии в третьем туре ЧМ-2022 сыграет с Южной Кореей. Наставник португальцев Фернанду Сантуш сообщил о том, что лидер команды Криштиану Роналду матч с корейцами может пропустить:

«Посмотрим. Скоро он начнет тренироваться. Его шансы сыграть – 50 на 50, если он возобновит тренировки в обычном режиме.

Мы заменяли Роналду в двух предыдущих матчах. У нас есть план на случай, если он не сможет сыграть. Нет такого игрока, которому было бы гарантировано все игровое время. Если бы у нас не было плана на такой случай, то у нас ничего бы не получалось».