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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Я бы вернулся в Барселону, если необходимо»
Испания
01 декабря 2022, 16:49 |
474
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Я бы вернулся в Барселону, если необходимо»

Тренер «Манчестер Сити» – о своем будущем

01 декабря 2022, 16:49 |
474
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Я бы вернулся в Барселону, если необходимо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не исключает возвращения в «Барселону», с которой уже работал в 2008 – 2012 годах:

«Если бы это было необходимо, я бы вернулся в «Барселону», но это не тот случай. Пеп ушел, а клуб продолжил побеждать. Ничто не сравнится с «Барселоной». Если нам однажды придется воссоединиться, то мы сделаем это, но только естественным образом. Сейчас очередь других людей».

Ранее Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года.

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Пеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити
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Источник Sport.es
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