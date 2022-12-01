Пеп ГВАРДИОЛА: «Я бы вернулся в Барселону, если необходимо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не исключает возвращения в «Барселону», с которой уже работал в 2008 – 2012 годах:

«Если бы это было необходимо, я бы вернулся в «Барселону», но это не тот случай. Пеп ушел, а клуб продолжил побеждать. Ничто не сравнится с «Барселоной». Если нам однажды придется воссоединиться, то мы сделаем это, но только естественным образом. Сейчас очередь других людей».

Ранее Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года.