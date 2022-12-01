Хорватия – Бельгия. Лукаку остался в запасе

Сегодня, 1 декабря сборная Хорватии в третьем туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Бельгией. Начало матча – в 17:00 по Киеву. Поединок пройдет в Аль-Райяне на стадионе «Ахмад Бин Али». Арбитр – Энтони Тэйлор из Англии.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Соса, Гвардиол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Ливайя, Крамарич

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендонкер, Витсель, Де Брюйне, Менье, Кастань, Карраско, Мертенс, Троссар