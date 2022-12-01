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Чемпионат Европы
01 декабря 2022, 16:12 |
533
0

Хорватия – Бельгия. Лукаку остался в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч

01 декабря 2022, 16:12 |
533
0
Хорватия – Бельгия. Лукаку остался в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 1 декабря сборная Хорватии в третьем туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Бельгией. Начало матча – в 17:00 по Киеву. Поединок пройдет в Аль-Райяне на стадионе «Ахмад Бин Али». Арбитр – Энтони Тэйлор из Англии.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Соса, Гвардиол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Ливайя, Крамарич

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендонкер, Витсель, Де Брюйне, Менье, Кастань, Карраско, Мертенс, Троссар

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Источник ФИФА
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