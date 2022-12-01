Владимир ШЕПЕЛЕВ: «8 очков отставания? Можно догнать и перегнать»
Хавбек «Динамо» Киев – о борьбе ща чемпионство в УПЛ
Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Шепелев прокомментировал победу 3:0 над «Металлистом» в перенесенном матче 8-го тура УПЛ:
– Нам удалось забить 3 мяча. Было много хороших атак? поэтому слава Богу, выиграли 3:0. Считаю, что это хороший результат.
– После выхода Андриевского вы перешли на левый фланг. Уже привыкли к этой позиции?
– Для меня это необычная позиция. Но тренер меня просит, чтобы я ускорялся с мячом и обострял игру. Мне, конечно, лучше играть в центре, но сказали перейти налево – я перешел.
– Как вообще прокомментируете эти полгода для команды и для вас лично?
– Трудные полгода. Было много выездов и переездов. Когда ты читаешь новости, что твой город отстаивают, а ты где-то там играешь – это морально и психологически сложно.
Я считаю, что у нас еще не все потеряно. Впереди у нас всего 8 очков отставания, можно и догнать, и даже перегнать. Все зависит только от нас.
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