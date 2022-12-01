Чемпионат мира01 декабря 2022, 15:41 |
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Лионель МЕССИ: «Мексика? Мне не за что извиняться»
Лидер сборной Аргентины – об инциденте с мексиканской футболкой
01 декабря 2022, 15:41 |
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал угрозы со стороны мексиканского боксера Сауля Альвареса из-за брошенной на пол в раздевалке футболки сборной Мексики:
«Это было недоразумение. Любой, кто меня знает, прекрасно понимает, что я уважаю всех соперников. Это была нормальная ситуация для раздевалки после матча. Мне не за что извиняться, поскольку я не проявлял неуважения к народу Мексики или их флагу».
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