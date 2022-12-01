Лионель МЕССИ: «Мексика? Мне не за что извиняться»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал угрозы со стороны мексиканского боксера Сауля Альвареса из-за брошенной на пол в раздевалке футболки сборной Мексики:

«Это было недоразумение. Любой, кто меня знает, прекрасно понимает, что я уважаю всех соперников. Это была нормальная ситуация для раздевалки после матча. Мне не за что извиняться, поскольку я не проявлял неуважения к народу Мексики или их флагу».