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  4. Лионель МЕССИ: «Мексика? Мне не за что извиняться»
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 15:41 |
1294
0

Лионель МЕССИ: «Мексика? Мне не за что извиняться»

Лидер сборной Аргентины – об инциденте с мексиканской футболкой

01 декабря 2022, 15:41 |
1294
0
Лионель МЕССИ: «Мексика? Мне не за что извиняться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал угрозы со стороны мексиканского боксера Сауля Альвареса из-за брошенной на пол в раздевалке футболки сборной Мексики:

«Это было недоразумение. Любой, кто меня знает, прекрасно понимает, что я уважаю всех соперников. Это была нормальная ситуация для раздевалки после матча. Мне не за что извиняться, поскольку я не проявлял неуважения к народу Мексики или их флагу».

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