Душан ВЛАХОВИЧ: «Жаль, что я вынужден комментировать неспортивные слухи»

Форвард сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал слухи о том, будто у него имели место романтические отношения с женой партнера по национальной команде вратаря Предрага Райковича.

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«Жаль, что я вынужден комментировать неспортивные слухи перед матчем чемпионата мира – да и смысла в оценке этого абсурда почти нет. Все слова про мой роман с женой моего партнера – ложь. Жаль, что в преддверии матча я вынужден говорить о таких вещах», – заявил Влахович.

Сборная Сербии на ЧМ-2022 сыграет 2 декабря с командой Швейцарии в 3-м туре групповой стадии.

Ранее стало известно, что Душан Влахович не намерен переходить из «Ювентуса» в лондонский «Арсенал».