Влахович не хочет переходить в Арсенал
Сербский нападающий не планирует покидать «Ювентус»
Форвард туринского «Ювентуса» и национальной сборной Сербии Душан Влахович не заинтересован в переходе в «Арсенал».
Сербский нападающий не планирует покидать туринский клуб в январское трансферное окно, несмотря на активный интерес со стороны лондонцев.
22-летний футболист присоединился к итальянскому клубу за 80 млн евро зимой 2022 года. В этом сезоне на счету серба 4 гола в 6 матчах Серии А.
Напомним, ранее Влахович сменил игровой номер в «Ювентусе».
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