Влахович не хочет переходить в Арсенал

Форвард туринского «Ювентуса» и национальной сборной Сербии Душан Влахович не заинтересован в переходе в «Арсенал».

Сербский нападающий не планирует покидать туринский клуб в январское трансферное окно, несмотря на активный интерес со стороны лондонцев.

22-летний футболист присоединился к итальянскому клубу за 80 млн евро зимой 2022 года. В этом сезоне на счету серба 4 гола в 6 матчах Серии А.

Напомним, ранее Влахович сменил игровой номер в «Ювентусе».