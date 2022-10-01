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Англия
01 октября 2022, 10:39 | Обновлено 01 октября 2022, 11:00
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Влахович не хочет переходить в Арсенал

Сербский нападающий не планирует покидать «Ювентус»

01 октября 2022, 10:39 | Обновлено 01 октября 2022, 11:00
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Влахович не хочет переходить в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Форвард туринского «Ювентуса» и национальной сборной Сербии Душан Влахович не заинтересован в переходе в «Арсенал».

Сербский нападающий не планирует покидать туринский клуб в январское трансферное окно, несмотря на активный интерес со стороны лондонцев.

22-летний футболист присоединился к итальянскому клубу за 80 млн евро зимой 2022 года. В этом сезоне на счету серба 4 гола в 6 матчах Серии А.

Напомним, ранее Влахович сменил игровой номер в «Ювентусе».

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Источник Daily Mail
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