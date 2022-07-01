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  4. Влахович сменил игровой номер в Ювентусе
Италия
01 июля 2022, 15:40 | Обновлено 01 июля 2022, 15:53
619
0

Влахович сменил игровой номер в Ювентусе

Сербский форвард будет выступать под девятым номером

01 июля 2022, 15:40 | Обновлено 01 июля 2022, 15:53
619
0
Влахович сменил игровой номер в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной сборной Сербии Душан Влахович сменил игровой номер в клубе.

Перешедший в туринский клуб в зимнее трансферное окно серб изначально взял себе седьмой номер. В сезоне-2022/23 форвард будет выступать под девятым номером, который освободился после ухода из клуба Альваро Мораты.

После перехода в «Юве» Влахович забил 7 голов в 15 матчах Серии А. В первой части сезона-2021/22 серб отличился 17 раз в 21 матче за «Фиорентину».

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Ювентус Душан Влахович
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Источник ФК Ювентус
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