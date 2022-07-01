Влахович сменил игровой номер в Ювентусе

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной сборной Сербии Душан Влахович сменил игровой номер в клубе.

Перешедший в туринский клуб в зимнее трансферное окно серб изначально взял себе седьмой номер. В сезоне-2022/23 форвард будет выступать под девятым номером, который освободился после ухода из клуба Альваро Мораты.

После перехода в «Юве» Влахович забил 7 голов в 15 матчах Серии А. В первой части сезона-2021/22 серб отличился 17 раз в 21 матче за «Фиорентину».