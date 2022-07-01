Италия01 июля 2022, 15:40 | Обновлено 01 июля 2022, 15:53
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Влахович сменил игровой номер в Ювентусе
Сербский форвард будет выступать под девятым номером
01 июля 2022, 15:40 | Обновлено 01 июля 2022, 15:53
619
0
Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной сборной Сербии Душан Влахович сменил игровой номер в клубе.
Перешедший в туринский клуб в зимнее трансферное окно серб изначально взял себе седьмой номер. В сезоне-2022/23 форвард будет выступать под девятым номером, который освободился после ухода из клуба Альваро Мораты.
После перехода в «Юве» Влахович забил 7 голов в 15 матчах Серии А. В первой части сезона-2021/22 серб отличился 17 раз в 21 матче за «Фиорентину».
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